Cancer du pancréas totalement éliminé dans les tests de laboratoire grâce à une nouvelle thérapie : comment ça marche

Un gel qui contient des atomes radioactifs d’iode-131 a réussi à effacer complètement le cancer mortel du pancréas en laboratoire. Des résultats jamais vus auparavant.

Grâce à une thérapie innovante, les scientifiques ont réussi à éliminer complètement le cancer du pancréas dans des modèles murins (souris), y compris les formes considérées comme plus résistantes. La technique expérimentale est basée sur un implant gélatineux capable de délivrer un rayonnement directement sur la tumeur, sans endommager les tissus sains environnants. Il agit en synergie avec la chimiothérapie traditionnelle, visant à rendre les cellules cancéreuses plus vulnérables à l’attaque de la radiothérapie. Il s’agit du meilleur résultat jamais obtenu contre le cancer du pancréas chez la souris, l’espoir est donc que ces résultats puissent également être reproduits chez l’homme. Cette forme de cancer, en effet, comme l’expliquent les auteurs de l’étude, même si elle ne représente que 3,2% du total des cas, est la troisième cause de décès par maladies oncologiques. C’est une maladie très subtile, difficile à traiter et souvent découverte trop tard. Maintenant, il y a un nouvel espoir à l’horizon.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Département de génie biomédical de l’Université Duke, qui ont travaillé en étroite collaboration, a développé la nouvelle technique prometteuse contre le cancer du pancréas – et a démontré son efficacité chez la souris.contact avec des collègues du Département de radio-oncologie et de pharmacologie et biologie du cancer du Duke Medical Center. Pour améliorer l’approche de la radiothérapie, les chercheurs, coordonnés par les professeurs Ashutosh Chilkoti et Jeffrey L.Schaal, ont décidé d’implanter une substance semblable à un gel, composée de polypeptides de type élastine (ELP), sur les masses tumorales de souris. Ces chaînes synthétiques d’acides aminés se trouvent à l’état liquide à température ambiante, mais deviennent gélatineuses lorsqu’elles sont exposées à la chaleur du corps. ils forment une enveloppe parfaite pour délivrer des atomes radioactifs directement dans la tumeur, car ils empêchent le rayonnement de s’échapper et de frapper les tissus sains environnants, ce qui irait à l’encontre du traitement.

Le professeur Schaal et ses collègues ont décidé d’utiliser les radionucléides iode-131, un isotope radioactif de l’iode qui libère des rayonnements bêta déjà largement utilisés depuis des années dans les traitements médicaux (donc ses avantages et ses effets secondaires sont connus). Comme l’expliquent les scientifiques, au fil du temps, le dépôt de biogel se décompose en acides aminés et est absorbé par l’organisme, « mais pas avant que l’iode-131 ne se soit décomposé en une forme inoffensive de xénon ». En pratique, il s’agit d’une coque de protection qui permet aux radiations d’agir aussi longtemps que nécessaire, les empêchant de faire des dégâts. « Le rayonnement bêta améliore également la stabilité du biogel du PEL. Cela aide le dépôt à durer plus longtemps et à ne se casser qu’après la disparition des radiations », a déclaré le professeur Schaal dans un communiqué de presse.

Pour rendre l’action des isotopes de l’iode plus efficace, les scientifiques ont administré le paclitaxel en chimiothérapie, un médicament largement utilisé pour traiter divers cancers, à des souris malades. Les rongeurs étaient atteints à la fois de tumeurs implantées sous la peau et dans le site d’origine. Après le traitement, le taux de réponse était de 100 %, c’est-à-dire que toutes les tumeurs ont réagi à la combinaison du médicament et de l’iode-131. Les tumeurs ont été complètement éliminées dans environ 80% des cas et aucun effet secondaire évident n’a été détecté, autre que ceux causés par la chimiothérapie. Les chercheurs ont souligné qu’ils avaient sondé plus d’un millier d’études consacrées au traitement du cancer du pancréas chez la souris et n’en avaient trouvé aucune comparable à la leur. « Quand le reste de la littérature dit que ce que nous voyons ne se produit pas, nous réalisons que nous avons réalisé quelque chose d’extrêmement intéressant », a déclaré le professeur Schaal.

Il convient de souligner qu’il s’agit de résultats préliminaires obtenus sur des modèles animaux dans des tests de laboratoire, donc avant le passage éventuel à la phase clinique (tests humains), il faudra beaucoup de temps, après avoir déterminé avec précision la sécurité et l’efficacité. Cependant, ce sont des données très positives qui laissent espérer une future thérapie efficace contre le terrible néoplasme. Les détails de la recherche « La curiethérapie via un dépôt d’131I lié à un biopolymère en synergie avec le paclitaxel à nanoparticules dans les tumeurs pancréatiques résistantes à la thérapie » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Biomedical Engineering.