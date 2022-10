L’iPhone 14 Pro bat Steam Deck dans la nouvelle référence GPU de Basemark

Pourquoi c’est important : plusieurs programmes populaires aident les utilisateurs et les entreprises à comparer divers appareils sur différents systèmes d’exploitation. Cependant, il est rare de voir une référence effectuer des comparaisons directes entre le hardware, les systèmes d’exploitation et des niveaux de produits très différents. Le dernier test de Basemark promet de faire exactement cela, avec des résultats intrigants dans certains domaines.

Basemark affirme que son dernier logiciel d’analyse comparative graphique – GPUScore: Sacred Path – est le premier à proposer des comparaisons multiplateformes. Il permet aux utilisateurs et aux entreprises de comparer directement la puissance des systèmes Windows, des appareils Android, des iPhones, etc.

En règle générale, les systèmes de référence ne comparent que les PC, les composants PC ou les appareils mobiles du même type pour des files d’attente évidentes de pommes à pommes. Les utilisateurs ont tendance à télécharger leurs résultats sur des sites Web comme Geekbench, où d’autres peuvent les comparer, tandis que les développeurs les utilisent pour l’optimisation.

Les deux benchmarks précédents de Basemark répondent à cet objectif – un uniquement pour les PC et un uniquement pour les appareils mobiles. Sacred Path, à la place, exécute des charges de travail identiques sur les systèmes Windows (10 ou 11), macOS (Monterey ou ultérieur), Android (11 ou ultérieur), iOS (15 ou ultérieur), Ubuntu (20.04 LTS ou ultérieur) et Linux Flatpak.

Des centaines de résultats publics du Chemin Sacré classant les ordinateurs, les téléphones portables et d’autres appareils sont actuellement disponibles sur Powerboard 4.0. Comme on pouvait s’y attendre, les PC haut de gamme dotés de cartes graphiques phares récentes comme la RTX 3090 occupent toutes les premières places, mais les gammes moyennes sont celles où les choses deviennent intéressantes.

Les scores moyens de l’iPad Pro de 5e génération et du nouveau silicium interne d’Apple apparaissent à côté des PC exécutant des cartes graphiques de milieu de gamme matures comme la GTX 960 ou 1050. Des tests internes chez Toms Hardware ont révélé peut-être le résultat le plus surprenant, avec l’iPad 14 Pro (1837) bordant le Steam Deck (1828).

Bien sûr, ces tests n’ont pas le même poids que les benchmarks CPU et GPU professionnels. La comparaison de systèmes totalement différents introduit des facteurs supplémentaires tels que les frais généraux des systèmes d’exploitation et des API graphiques. Même un seul jeu différera entre les plates-formes en fonction des optimisations du développeur.

Les ajustements apportés par les joueurs et les développeurs aux performances de Steam Deck sont très différents de ce que font les développeurs iOS pour prendre en charge plusieurs modèles d’iPhone. Cependant, des benchmarks comme Sacred Path facilitent ces optimisations internes pour les développeurs.

Sacred Path a quelques modes pour exécuter le test dans différentes conditions. Les utilisateurs peuvent exécuter la référence officielle à 1440p, la résolution d’écran native de chaque système, ou avec l’ombrage à taux variable. Des repères personnalisés non officiels permettent aux utilisateurs de modifier divers paramètres ou d’exécuter un « mode expérience » fluide.

Les caractéristiques techniques de Sacred Path incluent le rendu de grille hors écran pour les fréquences d’images au-delà des limites du driver GPU, le rendu basé sur la physique dans un pipeline HDR, l’éclairage basé sur l’image, l’occlusion ambiante Ground Truth, l’anticrénelage temporel, l’éclairage volumétrique et les animations osseuses. La version gratuite télécharge automatiquement les résultats sur Powerboard 4.0, tandis que la version entreprise offre plus d’options de configuration et permet aux entreprises de garder les résultats privés.

Les personnes intéressées peuvent télécharger des versions de GPUScore : Sacred Path pour toutes les plateformes depuis Basemark ou notre miroir.