Le surmenage augmente le risque de dépression

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude qui a trouvé un effet « dose-réponse » entre les heures de travail et les symptômes de dépression.

S’il est vrai, comme on le dit souvent, que le travail ennoblit l’homme, il est également vrai que lorsqu’une certaine limite est dépassée, le travail est mauvais pour la santé. Pour le prouver, dans une nouvelle étude scientifique, une équipe de recherche américaine a trouvé un effet « dose-réponse » entre les heures de travail et les symptômes de dépression, en particulier lorsque des niveaux élevés de stress sont ressentis au travail.

L’enquête, publiée aujourd’hui dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre, ont examiné les données de l’Internal Health Study, une étude coordonnée par le Michigan Neuroscience Institute et le Eisenberg Family Depression Center à Ann Arbor, aux États-Unis, qui recrute chaque année des centaines de médecins nouvellement diplômés lors de leur première année d’internat dans des hôpitaux américains. Au total, les chercheurs ont analysé 11 ans de données sur plus de 17 000 000 de participants à l’étude, faisant du travail l’un des plus importants et des plus complets sur le sujet. Pour chaque participant, les chercheurs ont surveillé les symptômes dépressifs, les heures travaillées, les heures de sommeil et d’autres paramètres de santé généraux.

L’analyse a révélé une augmentation moyenne des symptômes de dépression de 1,8 point sur une échelle standard chez ceux qui travaillaient de 40 à 45 heures par semaine, et jusqu’à 5,2 points chez ceux qui travaillaient plus de 90 heures par semaine, indiquant par ailleurs un pourcentage plus élevé de les participants qui ont travaillé plus d’heures ont obtenu un score suffisamment élevé pour se qualifier pour un diagnostic de dépression modérée à sévère et suffisamment grave pour justifier un traitement, par rapport à ceux qui ont travaillé moins d’heures.

« Cette analyse suggère fortement que la réduction du nombre moyen d’heures travaillées ferait une différence dans la mesure dans laquelle les symptômes dépressifs augmentent avec le temps et limiterait le nombre de personnes qui développent une dépression pouvant être diagnostiquée. – a déclaré Amy Bohnert, auteur principal de l’étude et maître de conférences à la faculté de médecine -. L’essentiel est que les gens travaillent moins d’heures, car c’est la seule façon de gérer plus efficacement le stress et les frustrations du travail, en ayant plus de temps pour récupérer.« .