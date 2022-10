Nous avons composé cette chanson en utilisant uniquement l’intelligence artificielle. Et c’est aussi accrocheur

Parfois, cela crée juste des sons laids, d’autres fois, c’est la poussée vers des projets extraordinaires. L’intelligence artificielle et la musique ont déjà une très longue histoire qui a commencé dans les années 1990.

Il existe déjà un concours Eurovision de la chanson pour l’intelligence artificielle et il existe également des générateurs de texte qui inspirent l’élite de l’art (Bowie enseigne). L’intelligence artificielle fait partie intégrante du marché de la musique et elle fonctionne. Parfois, c’est un fouillis frustrant de sons laids, d’autres fois c’est un outil qui déclenche de nouvelles étincelles créatives.

Voir c’est croire. Et donc nous y avons mis la main. Nous avons créé trois chansons en utilisant uniquement l’intelligence artificielle de l’algorithme d’Aiva. Le résultat est une séquence organique, solide, extrêmement basique. L’oreille entraînée peut trouver des traces digitales. Au total en choisissant (sans surprise) de rester dans les confins de la Lo-Fi, de la French Techo et du cyberpunk, les répétitions modales et les manigances tenaces ne sont pas si suspectes que ça.

Comment fonctionne Aiva

Née en France en 2016, l’idée est de Pierre Barreau. Il commence par Bach, Beethoven, Mozart puis scanne toutes les œuvres de musique classique. Aiva, stocke, transforme, mixe puis produit des pièces originales. L’algorithme est basé sur des architectures d’apprentissage profond et d’apprentissage par renforcement. Aujourd’hui le compositeur électronique est capable de proposer différents genres : pop, rock, tango, électronique. Pour créer votre propre chanson, connectez-vous, sélectionnez le style, les instruments et la durée de la chanson. Il est également possible de choisir le bmp et la note dominante. Ensuite, il suffit de cliquer sur « Générer » et en 15 secondes Aiva produit une chanson en suivant les instructions de l’utilisateur.

Après expérimentation, on peut dire que le cauchemar dystopique est anachronique. L’intelligence artificielle ne supplantera pas les artistes. Au mieux, il pourrait devenir le nouveau col bleu du marché de la musique. Créez des jingles, des acronymes, des chansons « fonctionnelles », pour éviter l’utilisation continue de musique de stock ou de bibliothèque dans les systèmes sonores audiovisuels. Non seulement cela, s’il est bien utilisé, il peut devenir une ressource. Les musiciens pourraient former des modèles d’apprentissage automatique avec des données pour obtenir certains sons, ou ils pourraient alimenter les réseaux neuronaux d’algorithmes avec des préférences mélodiques et des motifs rythmiques. C’est un champ d’expérimentation qui, en partie, a déjà été foulé aux pieds.

Il y a déjà une histoire entre l’IA et la musique

Nous sommes dans les années 90, Brian Eno et David Bowie jouent avec un randomiseur de texte numérique, pour intercepter des phrases capables d’inspirer leurs chansons. Œuvres. Six ans plus tard, David Cope artiste et scientifique obsédé par le blocage de l’écriture (expérimenté par lui-même) crée Emi (Experiments in musical intelligence) un programme capable d’écrire des compositions dans le style de Bach. Ensuite, les groupes ont également mis la main à la pâte. Le projet indie rock Yacht a mis en place un système de machine learning. Il a alimenté une série de machines avec les dernières œuvres, avec les chansons préférées, celles avec lesquelles ils ont grandi (82 chansons au total), puis les paroles, les mélodies ont été analysées, tout a été remixé et le résultat est Chain Tripping, l’album créé avec l’IA.

Le producteur Arca a plutôt composé une bande originale pour la réouverture du MoMA de New York, encore aujourd’hui vous pouvez l’entendre en entrant. Une séquence sonore générée par Bronze, une IA qui ne peut jamais faire sonner la musique de la même manière, est une émission en direct en constante évolution. L’auteure-compositrice-interprète expérimentale Holly Herndon a présenté Proto en 2019, un album dans lequel elle s’est harmonisée avec une version IA d’elle-même.

Björk ne pouvait pas manquer avec un projet où l’homme existe mais perd presque sa structure anthropomorphique. Chez Björk nous disons. En effet, grâce à l’IA, l’artiste a créé un paysage sonore vivant et génératif pour l’hôtel Sister City à New York. Kórsafn (islandais pour « archives de chœur ») est une composition dans laquelle la musique chorale et les arrangements changent en fonction du temps et de la position du soleil. Et la liste serait encore très longue.

Les nouveaux espaces conquis par l’IA

Il y a aussi un concours Eurovision de la chanson pour l’IA. En 2020 un festival a été organisé par quelques sponsors, un peu pour pallier l’arrêt de la pandémie, un peu pour se salir les mains en expérimentant des « choses ». Treize équipes composées d’artistes et de développeurs de différents pays ont soumis leurs chansons construites avec l’aide de l’IA et les ont soumises au vote en ligne du public. Il a remporté Beautiful the World du collectif australien Uncanny Valley. Pochoir pop, agrémenté de sons d’animaux australiens, on y trouve aussi des koalas. Et puis il y a Jukebox. Le projet, organisé par OpenAi, a étudié 1,2 million de chansons sur LyricWiki, puis a généré des extraits de chansons avec de la musique et des paroles inspirées par Frank Sinatra, Katy Perry, au freejazz. La musique passe bien, la voix non.

Des Auxumans sont également apparus, un collectif de personnages 3D pilotés par l’intelligence artificielle. Tout a commencé dans la tête de l’artiste anglo-iranien Ash Koosha. Créez un groupe où chacun a sa propre personnalité. Pour comprendre cela, la chanteuse, Yona, lit Margaret Atwood. Lil Miquela chante et écrit également des chansons. Elle est l’influenceuse virtuelle la plus populaire au monde. Son visage généré grâce à la technologie d’imagerie générée par ordinateur (CGI) par la startup Brud a été utilisé par Samsung, Prada, Calvin Klein et Youtube. Lorsqu’il ne parraine pas de produits, il poste des photos ou parle d’histoires d’amour. Maintenant, il est entré sur le marché de la musique, parmi les morceaux les plus célèbres, il y a Machine. Pour clôturer un Sailor Moon devenu une pop star. Son nom est Hatsune Miku, et elle exprime également l’IA. Des nattes turquoise qui flottent et une cravate pan dan. Son nom traduit est la « première voix du futur ». Au Japon une hystérie de masse s’est déclenchée lors de ses concerts, (le merchandising est allé comme des petits pains chauds), bref, c’est vraiment une diva, androïde.