Le nouveau Silent Hill est réalité: voici tous les nouveaux jeux annoncés lors de l’événement par Konami

Remake de Silent Hill 2, Silent Hill Townfall, Silent Hill F : comme le supposent les rumeurs, Konami travaille avec différentes équipes de développement sur différents jeux liés à la franchise historique de jeux vidéo d’horreur.

Après tant de rumeurs et de rumeurs, la confirmation officielle est enfin arrivée : Silent Hill est toujours bien vivant en tant que série et a plus d’un jeu vidéo en réserve pour l’avenir. C’est ce qui est ressorti lors de l’événement préenregistré de Konami, un éditeur japonais connu principalement pour eFootball, désormais prêt à reprendre l’une de ses propriétés intellectuelles les plus historiques et les plus appréciées.

L’événement s’est ouvert avec la bande-annonce du remake de Silent Hill 2, l’un des chapitres les plus appréciés par la communauté des fans. L’histoire d’amour angoissante entre James et Mary reviendra sous forme de chronologie exclusive sur PlayStation 5 (12 mois plus tard, elle arrivera sur d’autres plateformes). Pour moderniser l’ancien chef-d’œuvre de Konami, il y a Bloober Team, un studio de développement polonais déjà connu pour des titres d’horreur tels que Layers of Fear, Blair Witch et le plus récent The Medium. Il y a aussi les noms de la vieille garde qui a travaillé sur le chapitre original de 2001, notamment le compositeur et concepteur sonore Akira Yamaoka, le producteur Motoi Okamoto et l’artiste conceptuel Masahiro Ito.

Puis c’est au tour de Silent Hill Townfall, confié à Annapurna Interactive (éditeur américain très populaire après Stray, le jeu vidéo cyberpunk dans lequel on contrôle un chat) et à No Code, l’équipe de développement d’Observer et Stories Untold. Le teaser, aussi court soit-il, laisse entrevoir un décor vintage, datant des années 80, comme en témoigne la présence centrale d’une télévision de poche. Silent Hill Townfall sera un projet original, définissable comme une horreur psychologique.

L’événement s’est terminé par un teaser lié à un autre projet original : Silent Hill F. On ne sait pas encore ce que indique ce « F ». Certains émettent l’hypothèse qu’il indique « cinq », donc Silent Hill 5. Ce qui est certain, c’est que le développement est confié à Neobards Entertainment, un studio de Taipei, et que l’écrivain et designer japonais Ryukishi07, le character designer Kera et les précités sont impliqués. Motoi Okamoto en tant que producteur.

Entre les annonces du jeu, la présentation de Silent Hill Ascension, un produit hybride qui combine série télévisée, jeu vidéo et composante sociale. Bref, le public pourra collaborer pour prendre des décisions et influencer le cours de l’histoire. La réalisation voit un travail choral entre Genvid, Bad Robot Games, Behaviour et DJ2 Entertainment. Silent Hill Ascension sera disponible en 2023. Enfin, place aussi aux films : Return to Silent Hill a été annoncé lors de l’événement, lié au jeu vidéo Silent Hill 2. Christophe Gans a été confirmé comme réalisateur et produit par Victor Hadida. Tous deux ont travaillé sur le premier et apprécié film sur Silent Hill datant de 2006. Bref, deux projets très intéressants qui mettent en lumière la tendance transmédia des icônes du jeu vidéo, dans le but de toucher de nouveaux publics.