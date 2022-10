L’effondrement des smartphones se poursuivra jusqu’en 2023, selon le fournisseur d’Apple, mais les téléphones haut de gamme pourraient bien convenir

Maruta Manufacturing – qui fabrique des composants pour un large éventail d’entreprises, dont Apple – dit qu’elle s’attend à ce que la crise actuelle des smartphones se poursuive en 2023.

Il prédit que les consommateurs conserveront leurs téléphones existants pendant des périodes encore plus longues qu’ils ne le font actuellement, mais suggèrent que les téléphones haut de gamme pourraient être l’exception…

La tendance à long terme sur le marché des smartphones est que les cycles de mise à niveau s’allongent à mesure que la technologie atteint un plateau, avec des améliorations plus évolutives que révolutionnaires. Aux États-Unis, par exemple, la personne moyenne met désormais à niveau son téléphone tous les trois à quatre ans.

Au cours des deux dernières années, la pénurie de puces a également atteint les niveaux de production, ce qui indique que l’industrie des smartphones a été contrainte à la fois par l’offre et la demande.

Plus récemment, l’inflation rampante a conduit de nombreuses personnes à réduire ou à éliminer les dépenses de luxe comme les nouveaux téléphones.

Tous ces facteurs ont conduit à un effondrement des smartphones, avec un rapport hier indiquant que les expéditions ont diminué pour le troisième trimestre consécutif, le dernier chiffre indiquant une baisse de 9 % d’une année sur l’autre.

Maruta Manufacturing a une expérience directe de cette crise. La société japonaise fabrique une gamme de composants utilisés par presque toutes les sociétés de smartphones, y compris Apple. Le cours de son action a chuté de 20 % cette année, la demande pour ses produits ayant chuté à deux chiffres.

Le président Norio Nakajima a déclaré Bloomberg qu’il ne s’attend pas à beaucoup d’améliorations, voire aucune, l’année prochaine.

« L’élan ne reviendra pas au moins au cours de l’exercice 2022 et la situation n’est pas si positive au prochain mandat », a déclaré Nakajima. « La demande d’électronique grand public a considérablement chuté et ces fabricants chinois ne se sentent pas bien » […]

« Les consommateurs auraient peut-être été disposés à acheter de nouveaux téléphones même avec de petites mises à niveau si l’économie était en meilleure forme », a déclaré Nakajima, soulignant que les hausses de taux d’intérêt par les banques centrales du monde entier étaient un facteur important. « Ce que je crains, c’est que les smartphones deviennent de plus en plus banalisés et que les gens attendent encore plus longtemps avant de se mettre à niveau. »