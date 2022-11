IKEA veut annuler un jeu effrayant inspiré de ses stores

Le store est fermé (et possédé)

Sous le nom de The Store is closed, ses créateurs recherchent des financements sur Kickstarter pour achever le développement. Son approche est assez simple : vous êtes à l’intérieur d’un grand store aux couloirs labyrinthiques infinis dont il est impossible de sortir, et les employés du store sont d’étranges créatures très agressives qui ne laisseront pas entrer les clients tant que le store est fermé.

A l’aide de tous les meubles que vous trouverez en chemin, vous pourrez créer des outils et des ustensiles avec lesquels vous pourrez lutter contre ces êtres étranges et même créer de petits abris dans lesquels vous cacher et vous reposer seul ou accompagné, puisqu’il a également un jeu coopératif.

Mais ce ne sera pas facile. L’environnement sombre et sinistre fera trembler vos jambes à plus d’une occasion, et la poursuite constante des créatures vous donnera plus d’une frayeur. Mais pour les frayeurs, la carte de cesser et de s’abstenir d’IKEA.

IKEA n’aime pas le jeu

Vous n’avez pas besoin d’en savoir trop sur la firme suédoise pour deviner que The Store is Closed s’inspire des grands stores IKEA. Les modèles employés portent l’incontournable polo à rayures jaunes, et dans le menu principal, vous pouvez voir l’extérieur du bâtiment, qui semble bleu avec de grandes cartes jaunes formant le mot STYR.

À aucun moment le mot IKEA n’est utilisé, mais le look est évident. C’est ce qui a poussé IKEA à envoyer une carte de cessation et d’abstention aux créateurs du jeu, alléguant que la ressemblance avec les couleurs de leur entreprise et l’utilisation d’un mot scandinave comme nom du store suggèrent que tout ce qui se passe dans le jeu. a lieu dans un store IKEA.

Pour cette raison, les avocats d’IKEA ont envoyé un premier avis aux développeurs pour supprimer immédiatement tous ces éléments, afin de ne pas dérouter les utilisateurs. Mais dans quelle mesure cela ternit-il l’image d’IKEA ?

Comme ils ont pu le vérifier dans Kotaku, le bâtiment bleu indubitable avec de grandes cartes n’apparaît que dans le menu principal du jeu, et le mobilier utilisé fait partie d’une banque de ressources 3D, et n’a pas été cloné à partir des conceptions originales d’IKEA comme revendique la marque. De plus, le nom de l’établissement est STYR, qui n’est rien d’autre qu’un jeu sur le mot « store », or il se trouve que Styr est un mot qui existe dans le vocabulaire scandinave. Quoi qu’il en soit, l’actualité a permis au jeu d’être sur toutes les lèvres, et la campagne Kickstarter, qui avait besoin de 10 000 livres pour démarrer, cumule déjà plus de 60 000 livres, on imagine donc que son créateur sera prêt à retirer tout soupçon d’inspiration à IKEA afin de conserver le produit.