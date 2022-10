Voici un aperçu de la nouvelle interface Siri sur Apple TV fournie avec tvOS 16.1

Suite à l’annonce de nouveaux modèles d’iPad cette semaine, Apple a également présenté une nouvelle génération d’Apple TV 4K avec la puce A15 Bionic et le support HDR10+. Par ailleurs, la société a également dévoilé une nouvelle interface Siri fournie avec tvOS 16.1 pour tous les modèles Apple TV pris en charge. Continuez à lire pendant que nous vous montrons à quoi ressemble la nouvelle interface.

Siri sur Apple TV a été introduit avec le modèle HD 2015, désormais abandonné, le premier à exécuter tvOS. L’assistant virtuel d’Apple peut être utilisé pour rechercher des films, des émissions de télévision, des chansons, ouvrir des applications, consulter la météo, contrôler les appareils HomeKit, etc. Cependant, l’interface Siri sur tvOS est restée la même depuis 2015.

Maintenant, avec la mise à jour tvOS 16.1, qui sera disponible au public la semaine prochaine, Siri sur Apple TV obtient une nouvelle interface qui ressemble plus à ce que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ont déjà.

Voici comment Apple décrit la mise à jour :

Cet automne, les nouvelles fonctionnalités de l’expérience Apple TV avec tvOS 16 incluent des mises à jour de Siri qui permettront aux clients d’utiliser encore plus facilement leur voix pour contrôler Apple TV et interagir avec les résultats.

Siri sur Apple TV propose une refonte complète et sera capable de reconnaître la voix de chaque utilisateur, afin qu’ils puissent facilement accéder à leurs films, émissions, musique, jeux et applications, et reprendre là où ils se sont arrêtés. En utilisant la télécommande Siri et en demandant « Que dois-je regarder ? » les utilisateurs peuvent obtenir des recommandations personnalisées.

La conception plus compacte de Siri sur Apple TV permet aux utilisateurs de visualiser rapidement les résultats sans laisser l’action à l’écran.