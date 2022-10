Microsoft aurait prévu un magasin de jeux mobiles Xbox

Vue d’ensemble : Alors que les régulateurs britanniques continuent d’examiner l’acquisition historique d’Activision Blizzard par Microsoft, Microsoft a révélé son intention de créer un magasin de jeux mobiles avec les franchises d’Activision comme produits phares. Même avec ces adresses IP emblématiques, affronter Google et Apple est une tâche herculéenne.

Alors que l’autorité britannique de la concurrence et des marchés examine de près l’accord de 68 milliards de dollars de Microsoft pour acheter Activision Blizzard, des plans pour un magasin de jeux mobiles Xbox ont émergé dans les documents déposés par Microsoft. Les propriétés intellectuelles de grand nom que Microsoft gagnerait d’Activision Blizzard King (les gens ont tendance à oublier King, qui se spécialise dans les jeux mobiles) pourraient être la clé de voûte de cette initiative audacieuse.

Les documents obtenus par The Verge indiquent que Microsoft souhaite éloigner les clients du Google Play Store et de l’App Store d’Apple en utilisant un marché s’étendant sur plusieurs appareils, y compris les mobiles. L’entreprise sait que la tâche ne sera pas facile.

Microsoft a précédemment admis que l’une des principales raisons pour lesquelles il veut Activision Blizzard est sa faiblesse dans l’espace mobile. Microsoft n’a pas de jeux à succès pour les appareils mobiles, tandis qu’Activision a Call of Duty Mobile, Blizzard a Diablo Immortal (impopulaire mais rentable) et Hearthstone, et King a Candy Crush. Activision Blizzard a déclaré avoir fait plus avec le mobile plus tôt cette année que les jeux sur console et PC combinés. Cependant, un magasin mobile Microsoft serait confronté à un recul institutionnel.

Microsoft pourrait techniquement démarrer une boutique d’applications sur Android via des applications de chargement latéral, mais Google a combattu les tentatives d’Epic de faire de même. Microsoft ferait face à une bataille difficile pour obtenir des applications sur Android en dehors du Google Play Store.

L’iOS d’Apple est encore plus difficile avec son jardin clos. Faire quoi que ce soit là-bas est un non-démarreur pour Microsoft à moins que les décideurs politiques ne prennent la mesure drastique de forcer Apple à ouvrir son système d’exploitation mobile à ses concurrents. Une nouvelle loi européenne pourrait faire exactement cela, et les régulateurs sévissent déjà sur les politiques de paiement in-app d’Apple et de Google après la guerre juridique d’Epic Game avec Apple à ce sujet.

Microsoft pourrait donner aux développeurs de jeux plus de liberté que ne le permettent les géants mobiles existants. Avec ses décennies d’expérience dans la vente de jeux PC et consoles conventionnels, Microsoft pourrait apporter une approche de la vente de titres mobiles nettement différente d’Apple ou de Google. Là encore, le magasin de jeux PC actuel de Microsoft fait toujours l’objet de nombreuses critiques par rapport à Steam.