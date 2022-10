La saga Silent Hill revient par la grande porte : toutes les annonces confirmées

L’événement de Konami dédié à la saga Silent Hill montre que son avenir est garanti. Cela va au-delà du remake du deuxième volet : de nouvelles marques, un long métrage… On passe en revue ce que le retour du mythe de la terreur dans le jeu vidéo a donné de lui-même.

Remake de Silent Hill 2

L’équipe Bloober sera chargée de ressusciter ce qui est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux vidéo d’horreur de l’histoire. Les responsables de Layers of Fear, Blair Witch et The Medium (entre autres) transféreront James Sunderland à la nouvelle génération. Il n’a pas de date de sortie, mais ce que nous savons, c’est sur quelles plateformes il arrivera : PS5 et PC. Sur console, il sera temporairement exclusif pendant au moins 12 mois.

Masahiro Ito et Akira Yamaoka sont étroitement impliqués dans le projet. Les deux offrent une assistance à Bloober Team pour pouvoir se concrétiser. La caméra sera par-dessus l’épaule et son gameplay sera modernisé. Qu’est-ce que cela indique pour le Survival Horror classique ? Nous le saurons plus tard.

Colline silencieuse F

La surprise de la nuit (avec l’autorisation du remake). Silent Hill F sera le nouvel opus de droit de la saga. Neobards Entertainment, qui est derrière Resident Evil Re:verse, va semer la terreur dans une ville japonaise typique des années 60. L’histoire est écrite par Ryukishi07, le créateur de romans visuels comme Higurashi no Naku Koro ni et Umineko no Naku Koro ni , où l’intrigue est le protagoniste. Regarder le teaser vous terrifie jusqu’à l’os. Nous connaîtrons plus de détails à l’avenir.

Tombeau de Silent Hill

Le troisième jeu vidéo de la soirée n’a rien de moins que le cachet d’Annapurna Interactive. No Code, qui a déjà publié ses propres développements tels que Stories Untold et Observation, sera chargé de transformer la terreur en son style jouable. Dans ce cas, pas un seul iota d’information n’a été révélé. Lors de sa bande annonce on ne voit qu’un transistor accompagné de plusieurs images énigmatiques.

Ascension de la colline silencieuse

La franchise franchit de nouvelles frontières. Genvid sera chargé d’amener Silent Hill sur le petit écran de la maison. Silent Hill Ascension sera une série de streaming interactif dans laquelle « la communauté façonnera le canon » de la saga. Nous ne savons pas sur quelles plateformes ou services il sera diffusé, bien que ses responsables suggèrent qu’il sera publié le 27 juillet 2023.

Returnal à Silent Hill

Cristophe Gans retournera dans les coulisses pour diriger un nouveau débarquement de la saga sur grand écran. Return to Silent Hill sera une adaptation live-action de Silent Hill 2. Ses dirigeants anticipent que « de nouveaux publics ont envie de revivre » ce que propose la marque, principal carburant pour qu’elle voie le feu vert. Les conceptions de créatures seront similaires à l’original, mais avec une légère touche de fraîcheur. Il y aura aussi de nouveaux aspects qui renouvelleront le répertoire déjà connu. Le tournage commencera l’année prochaine.

Source : Konami