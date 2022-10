Elon Musk dit que Tesla (TSLA) pourrait bientôt valoir plus qu’Apple (AAPL), et la société investit son argent dans cette position avec un rachat d’actions de 5 à 10 milliards de dollars.

Aujourd’hui, Tesla a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2022. Le constructeur automobile a réalisé une petite perte de revenus basée sur les attentes, mais il a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Tesla a connu des difficultés en bourse ces derniers mois, et les résultats du troisième trimestre n’ont pas aidé.

Après la publication des résultats, Tesla a tenu une conférence téléphonique avec des analystes au cours de laquelle le PDG Elon Musk a pris le micro dans une tentative claire de calmer les investisseurs. Le PDG a commencé par annoncer que le conseil d’administration de Tesla avait discuté d’un programme de rachat d’actions, et il convient qu’il serait logique de procéder à un rachat d’actions de 5 à 10 milliards de dollars.

Un programme de rachat d’actions consiste pour une entreprise à racheter ses propres actions au prix du marché. C’est généralement un signe que l’entreprise pense que son action est sous-évaluée et c’est un moyen de faire grimper le cours de l’action.

Musk a déclaré que le plan n’était pas finalisé, mais il semble que Tesla va bientôt aller de l’avant avec un programme de rachat d’actions.

Après avoir annoncé le programme de rachat, le PDG a commenté la valorisation de Tesla :

Il y a quelque temps, j’ai dit lors d’un appel aux résultats que je pensais qu’il était possible que Tesla vaille plus qu’Apple, qui valait environ 700 milliards de dollars à l’époque.

Tesla vaut maintenant environ 700 milliards de dollars sur la base de sa capitalisation boursière.

Maintenant, Musk a un nouvel objectif pour l’évaluation de Tesla :

Maintenant, je suis d’avis que nous pouvons dépasser de loin la capitalisation boursière actuelle d’Apple. Je vois un moyen pour Tesla de valoir plus qu’Apple et Saudi Aramco réunis.

Apple vaut maintenant 2,3 billions de dollars et Saudi Aramco vaut environ 2 billions de dollars.

Le PDG a également souligné que même dans une mauvaise récession, Tesla pourrait encore générer « des liquidités significatives » l’année prochaine. D’où sa conviction qu’il serait judicieux d’initier un programme de rachat d’actions.

Musk n’inclut pas Tesla Optimus, le robot humanoïde prévu par la société, dans son équation, et dit qu’il faudrait beaucoup de travail, une excellente exécution et un peu de chance pour obtenir l’évaluation d’Apple et d’Aramco.

Abonnez-vous à Electrek sur YouTube pour des vidéos exclusives et abonnez-vous au podcast.