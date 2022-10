Pourquoi le M1 iPad Pro est peut-être un meilleur achat pour le moment que le nouveau modèle M2

Apple a annoncé cette semaine un iPad Pro de nouvelle génération. Et bien qu’il soit équipé de la dernière puce M2 d’Apple, il n’y a pas grand-chose d’autre de nouveau sur ces iPads. Pour ceux qui envisagent d’acheter un nouvel iPad Pro, les modèles M1 semblent plus attrayants que jamais. Voici pourquoi le M1 iPad Pro est toujours une excellente option.

Certains d’entre nous s’attendaient à une mise à jour plus importante pour le nouvel iPad Pro que ce qui est réellement apparu. Par exemple, Apple a choisi de conserver le même design que l’iPad Pro M1 de dernière génération – ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais certains aspects pourraient être améliorés.

M2 iPad Pro n’est pas une grande mise à niveau

Avec le nouvel iPad de 10e génération, Apple a placé la caméra frontale en mode paysage, de sorte qu’elle semble plus naturelle lorsque les utilisateurs sont en vidéoconférence. Il s’agit d’un changement très demandé par de nombreux utilisateurs d’iPad, mais le nouvel iPad Pro ne l’a pas compris. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le nouvel iPad Pro recevrait une charge sans fil inductive d’une manière ou d’une autre, mais cela ne s’est pas produit non plus.

La grande nouveauté du nouvel iPad Pro est sans aucun doute la puce M2. Mais honnêtement, ce n’est pas exactement une grande nouvelle. Bien sûr, M2 est plus rapide. Mais par rapport à la puce M1, la différence ne changera probablement pas votre flux de travail, sauf si vous êtes un très gros utilisateur. M2 a un processeur 15% plus rapide que M1. Il sera difficile pour la grande majorité des utilisateurs de remarquer une telle différence, surtout lorsque iPadOS n’a pratiquement aucune fonctionnalité ou application qui repousse ses limites.

Les différences deviennent un peu plus perceptibles en ce qui concerne les performances graphiques, car le GPU de la puce M2 est environ 35 % plus puissant que le GPU du M1. Mais encore une fois, seules quelques applications iPad tirent parti de ces performances.

Une autre nouvelle fonctionnalité exclusivement disponible sur le M2 iPad Pro est le « survol » pour Apple Pencil. En d’autres termes, l’écran est désormais capable de détecter le moment où Apple Pencil survole l’écran pour montrer plus précisément où l’utilisateur touchera, augmentant ainsi la précision de l’écriture et du dessin. C’est certainement une fonctionnalité utile pour ceux qui travaillent avec Apple Pencil tous les jours, mais ce n’est pas mon cas.

Il existe également d’autres améliorations de spécifications dans le nouvel iPad Pro. Il prend en charge la norme Wi-Fi 6E pour des vitesses de transfert plus rapides, ainsi que plus de bandes 5G qu’auparavant. Mais encore une fois, ce n’est pas quelque chose que tout le monde remarquera en travaillant avec des tâches régulières. Pendant ce temps, les caméras sont les mêmes que sur l’iPad Pro M1, et Apple n’a pas apporté l’écran Mini-LED au plus petit modèle de 11 pouces.

Lequel devriez-vous obtenir?

À ce stade, si vous envisagez de mettre à niveau un iPad plus ancien ou d’acheter votre premier iPad, je crois fermement que le M1 iPad Pro est toujours une excellente option, peut-être même mieux que le modèle M2. C’est toujours un appareil super puissant et prend en charge toutes les dernières fonctionnalités d’iPadOS 16, y compris Stage Manager.

L’iPad Pro M1 dispose également de technologies telles que ProMotion, la prise en charge Thunderbolt et jusqu’à 2 To de stockage combinés à 8 Go ou 16 Go de RAM.

Alors que le M2 iPad Pro commence à 799 $, vous pouvez trouver le M1 iPad Pro moins cher dans des magasins comme Amazon. Avec la différence de prix entre les deux modèles, vous vous retrouverez avec plus d’argent à dépenser pour des accessoires comme Apple Pencil et Magic Keyboard. Et, si vous avez déjà un iPad Pro M1, vous serez parfaitement bien avec lui pendant encore un an.

