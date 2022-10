TL; DR : Les sanctions contre la Russie signifient que le pays se tourne désormais vers le marché gris chinois pour ses importations de semi-conducteurs, mais il y a un problème : 40 % d’entre eux sont défectueux. Cela marque une augmentation de 1 900 % de leur taux d’échec au cours des derniers mois.

Comme le rapporte The Register, le journal pro-Poutine Kommersant écrit que le pourcentage de puces défectueuses importées en Russie avant la guerre n’était que de 2 %, ce qui n’est pas très bon compte tenu du nombre de composants que l’on trouve dans les articles électroniques d’aujourd’hui. Aujourd’hui, près de huit mois après que le pays a envahi l’Ukraine, il s’élève à 40 %.

La Russie attribue ces taux d’échec à la pandémie qui affecte la chaîne d’approvisionnement et aux sanctions qui l’obligent à importer des puces du marché gris chinois, un domaine qui non seulement présente la menace de produits défectueux, mais qui est également peu fiable et lent.

De nombreuses entreprises ont quitté la Russie en raison des restrictions à l’importation, et celles qui restent doivent faire face à des entreprises chinoises qui contournent les sanctions pour leurs semi-conducteurs. Étant donné que certains de ces ratés étaient probablement destinés au hardware militaire soutenant la guerre en Ukraine, on se demande si « l’amitié sans limites » de la Russie et de la Chine s’étend aux importations de puces non borked.

La Chine n’a ni confirmé son support à l’invasion russe de l’Ukraine ni condamné les actions de Poutine. Mais les sanctions imposées au pays ont profité aux entreprises chinoises confrontées à leurs propres restrictions imposées par les États-Unis – nous voyons souvent les deux pays regroupés dans des sanctions, comme ce fut le cas avec les règles d’exportation introduites il y a quelques semaines qui ont empêché Nvidia et AMD de vendre leurs GPU hautes performances axés sur l’IA vers la Russie ou la Chine sans licence.

Après avoir été frappée pour la première fois par des sanctions à l’importation, la Russie a affirmé avec audace qu’elle investirait dans le développement, la fabrication et la formation du personnel de puces nationales, avec l’intention de produire des puces en utilisant un nœud de 28 nm d’ici 2030. May a annoncé que l’incapacité de la Russie à s’approvisionner des semi-conducteurs fiables l’obligeaient à utiliser des composants provenant de lave-vaisselle et de réfrigérateurs dans ses réservoirs, qui sont probablement plus fiables que les importations chinoises, de toute façon.