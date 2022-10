Les 7 produits avec lesquels Nintendo a montré qu’il est différent des autres

VirtualBoy

Ce fut un échec complet, mais on ne peut pas reprocher à Nintendo de ne pas innover. En 1995, Nintendo pensait déjà à la réalité virtuelle. Cependant, moins d’un million d’utilisateurs ont pensé que c’était une bonne idée de porter un casque avec un écran monochrome pour jouer à des jeux vidéo.

L’approche des Big N était bonne, mais ils ont trop anticipé. Le garçon virtuel est arrivé trop tôt. La console n’était pas capable de gérer des environnements 3D, donc l’appareil était totalement inutile.

Caméra Game Boy

De tous les accessoires bizarres que la Game Boy avait, celui qui remporte le prix est l’appareil photo. Intégrée dans une cartouche, la Game Boy Camera était capable de prendre des photos monochromes puis de faire des collages et des montages depuis la console elle-même.

Cet accessoire est l’un des nombreux qui nous montre que Nintendo a une machine à voyager dans le temps, car deux décennies plus tard, nous faisons tous la même chose depuis nos mobiles. Soit dit en passant, la Game Boy Camera est devenue un accessoire culte. Il existe toute une communauté dédiée à la prise de photos vraiment complexes et à la modification de l’accessoire pour en tirer le meilleur parti.

nintendo ds

Si l’on y réfléchit bien, le design de la PSP correspond à ce qu’on attendait d’un ordinateur portable de son époque. Une console avec un grand écran et avec une certaine ergonomie. Le successeur de la Game Boy Advance aurait dû être quelque chose comme ça, mais Nintendo nous surprend souvent avec sa pensée latérale, c’est pourquoi ils ont sorti la Nintendo DS.

Un écran tactile, un stylet, un micro… et un double écran. Et mon garçon savaient-ils comment en jouer. Le résultat était une machine avec des fonctionnalités et des jeux humbles mais abordables qui se concentraient uniquement sur la créativité.

nintendo labo

On a beaucoup ri ce jour-là où Nintendo a présenté son nouveau jeu en carton. Ce n’est peut-être pas ce que plus d’un attendait de la Nintendo Switch, mais il faut avouer que son intention est très bonne.

Nintendo Labo est la combinaison parfaite de jeux vidéo et d’activités manuelles. Une incursion de la firme japonaise dans la célèbre méthode Montessori.

Planche d’équilibre Wii

Cet accessoire a bénéficié de Wii Fit et d’une poignée d’autres jeux. Ce n’était pas bon marché, mais cela a révolutionné la façon de jouer aux jeux vidéo. Juste au moment où nous pensions que Wii Sports avait relevé la barre à une position impossible, Nintendo nous a surpris avec cette planche d’exercice.

Beaucoup d’entre nous qui l’ont à la maison lui ont donné beaucoup de canne à l’époque, et nous l’avons aussi dépoussiéré pendant le confinement.

Nintendo Wii

Peu de choses peuvent être dites sur cette console qui n’a pas déjà été écrite. Après avoir échoué avec le GameCube, Nintendo a décidé d’essayer le marché occasionnel. La console a été un succès, même si on ne peut pas en dire autant de la vente de jeux. La Nintendo Wii restera à jamais dans les mémoires comme la machine qui a permis à votre grand-mère de jouer au tennis et au bowling.

Mario Kart Live : circuit à domicile

Vaincre Mario Kart est difficile aujourd’hui. Cependant, Nintendo l’a fait. Trouvez-vous le château de Bowser facile ? Connaissez-vous tous les Rainbow Paths par cœur ? Eh bien, transformez votre salon, votre bureau et même votre salle de bain en une piste de jeu.

Ce titre de réalité augmentée est également l’une des inventions les plus folles que Nintendo ait publiées.