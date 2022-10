La version candidate de watchOS 9.1 est disponible pour les développeurs !

Apple a poussé la nouvelle version candidate de watchOS 9.1 aux développeurs. La sortie publique de watchOS 9.1 est prévue pour lundi, soit le 24 octobre aux côtés d’iOS 16.1. La nouvelle version de watchOS est livrée avec un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de télécharger de la musique sans brancher la montre au chargeur magnétique, des améliorations de la durée de vie de la batterie pour les montres Apple de cette année, et plus encore. Ici, vous pouvez tout vérifier sur la version candidate de watchOS 9.1.

Apple installe la version candidate de watchOS 9.1 avec un numéro de version 20S75 et pèse environ 209 Mo. La mise à niveau est disponible pour tous les modèles d’Apple Watch fonctionnant sur watchOS 9, pour ne pas le savoir, le watchOS 9 est compatible avec Apple Watch Series 4 et les modèles plus récents. Release Candidate alias RC est le nouveau nom des versions Golden Master d’Apple, il s’agit de la version finale transmise aux testeurs en premier. La même version sera publiée lundi.

En parlant des changements, la nouvelle mise à jour watchOS 9.1 RC améliore la durée de vie de la batterie pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air sur Apple Watch Series 8, Watch Ultra et Watch SE 2 en minimisant la fréquence cardiaque et les lectures GPS. En dehors de cela, la mise à jour apporte une fonctionnalité indispensable – vous pouvez désormais télécharger de la musique pendant que l’Apple Watch est déchargée en utilisant le WiFi ou le mobile. La dernière fonctionnalité fournie avec la version candidate de watchOS 9.1 est l’intégration de Matter, voici le changelog complet.

Autonomie de la batterie prolongée pendant les entraînements de marche, de course et de randonnée en plein air avec la possibilité de réduire la fréquence de la fréquence cardiaque et les lectures GPS sur Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2e génération) et Apple Watch Ultra ;

La musique peut être téléchargée pendant que l’Apple Watch est déchargée en utilisant le Wi-Fi ou le mobile ;

Matter, la nouvelle norme de connectivité pour la maison intelligente, est prise en charge, ce qui permet à une grande variété d’accessoires pour la maison intelligente de fonctionner ensemble dans l’écosystème.

Installez watchOS 9.1 RC sur votre Apple Watch

Si votre iPhone fonctionne sur la version candidate d’iOS 16.1, vous pouvez mettre à niveau votre Apple Watch vers la version candidate de watchOS 9.1. Si votre Apple Watch fonctionne déjà sur la version bêta de watchOS 9.1, vous recevrez la version candidate en direct. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre montre avec la release candidate.

Dans un premier temps, ouvrez le Application Apple Watch sur votre iPhone. Appuyez sur Ma montre. Cliquez ensuite sur Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Entrez le mot de passe pour confirmation. Appuyez sur Accepter aux termes et conditions. Une fois terminé, appuyez sur installer.

Conditions préalables:

Chargez votre Apple Watch à au moins 50 % et connectez-la au chargeur.

Connectez votre iPhone à un réseau Wi-Fi pour une connexion Internet.

Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sur iOS 15.

Une fois que vous appuyez sur le bouton d’installation, il téléchargera et installera la dernière mise à jour sur votre Apple Watch. Une fois le processus d’installation terminé, la montre redémarrera automatiquement avec la dernière version candidate de watchOS 9.1.

