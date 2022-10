Caractéristique USB4 2.0 et nouveaux logos publiés, offrant une bande passante de 80 Go/s

Récapitulatif : Lorsque le USB Promoter Group a révélé les dernières caractéristiques USB le mois dernier, il prévoyait de publier la caractéristique finale avant novembre. Maintenant, les feuilles complètes sont ici. Alors que la nouvelle norme est en concurrence avec la prochaine mise à jour Thunderbolt, les groupes derrière les interfaces deviennent plus prudents avec les noms et les étiquettes potentiellement déroutants (en vain).

L’USB Promoter Group a publié cette semaine les caractéristiques finales de l’USB4 version 2.0. La principale amélioration de la caractéristique est qu’elle double la bande passante de 40 Gbps à 80 Gbps.

Grâce au codage de signal PAM3, les connexions 80 Gbit/s sont possibles via des câbles actifs USB-C 80 Gbit/s nouvellement définis ou des câbles passifs 40 Gbit/s existants. Techniquement, 80 Gbps n’est cependant pas la bande passante maximale. Les écrans USB4 hautes performances et d’autres situations spécifiques peuvent permettre des connexions asymétriques atteignant jusqu’à 120 Gbps dans un sens et 40 Gbps dans l’autre.

Le groupe USB a parlé pour la première fois de la nouvelle norme le mois dernier, révélant les protocoles de données, les protocoles d’affichage et les couches physiques améliorés qui permettent à la fois une bande passante accrue et la technologie pour l’utiliser intelligemment. Étant donné que la caractéristique est toute nouvelle, les consommateurs ne doivent pas s’attendre à ce que les produits USB4 2.0 apparaissent avant 2023.

Une nouvelle fonctionnalité intéressante de l’USB4 2.0 est la possibilité de tunnelliser les connexions USB 3.2 au-delà de leur bande passante d’origine de 20 Gbit/s. La norme est également compatible avec PCIe 4 et le nouveau DisplayPort 2.1. Comme prévu, USB4 2.0 est rétrocompatible avec USB4 1.0, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

La bande passante de 40 Gbps de Thunderbolt 4 correspondait à celle de USB4 1.0 puisque les caractéristiques sont liées. Ne voulant pas prendre du retard, Thunderbolt passe également à une nouvelle caractéristique compatible 80 Gbps qu’Intel a démontrée en Israël le mois dernier. Fait intéressant, il ne s’appelle pas Thunderbolt 5 (pour l’instant).

Il n’est pas non plus passé inaperçu que le nom de l’USB4 2.0 n’est pas très simple. Les utilisateurs moins avertis pourraient le confondre avec la caractéristique USB 2.0 vieille de 20 ans qui ne dépasse pas 480 Mbps. Pour contrer le problème, les logos de l’USB4 2.0 – publiés parallèlement à la caractéristique finale – mettent l’accent sur le chiffre de la bande passante par rapport au numéro de caractéristique.

Aucun des logos ne dit USB4 2.0 du tout. Le logo du packaging indique « Certified USB 80Gbps », tandis que les autres indiquent simplement 80Gbps, parfois accompagnés d’indicateurs de puissance tels que 240w ou 60w.