Les premières critiques du SSD Samsung 990 Pro sont arrivées et c’est vraiment rapide

Par TweakTown le 18 octobre 2022



99

Le 2 To 990 PRO de Samsung est sans aucun doute le SSD grand public basé sur flash le plus performant au monde ; rien d’autre n’est encore proche.

Par PCWorld le 18 octobre 2022



80

Le SSD Samsung 990 Pro NVMe est un acteur de premier plan. Cela, et la solide réputation de l’entreprise, en feraient une option attrayante, s’il n’y avait pas de disques tout aussi compétents disponibles pour un peu moins cher.

Par PCMag le 18 octobre 2022



80

Le SSD 990 Pro de Samsung est un disque interne zippy PCI Express 4.0 qui est un pas en avant par rapport à son prédécesseur, offrant d’excellentes performances pour les tâches créatives, sinon nécessairement pour les jeux.

Par eTeknix le 18 octobre 2022



95

PCIe 4.0 est avec nous depuis un certain temps maintenant, mais cela indique que Samsung a eu à la fois le temps et l’expérience de son côté pour en faire l’un des SSD PCIe Gen 4.0 M.2 les plus rapides et les plus efficaces que nous ayons jamais vus, c’est clair amélioration à tous égards par rapport au fantastique Samsung 980 Pro. Les performances de pointe seront toujours appréciées de notre part, il est donc facile de dire que nous recommandons vivement le SSD Samsung 990 Pro M.2.

Par PCPer le 18 octobre 2022



95

Le 990 PRO de Samsung est une offre très impressionnante, avec certaines des meilleures performances que nous ayons jamais vues. Nous atteignons la maturité à l’ère PCIe 4.0, et alors que les disques Gen 5 sont à l’horizon car AMD et Intel prennent désormais en charge PCI Express 5.0 sur leurs plates-formes, il est agréable de voir des optimisations des performances réelles qui fourniront un notable amélioration de votre système, quelle que soit la révision PCIe.

De Tom’s Hardware le 18 octobre 2022



90

Le 2 To 990 Pro est, à bien des égards, le SSD le plus rapide que nous ayons testé. Ce lecteur PCIe 4.0 haut de gamme excelle partout où cela compte, est relativement efficace et dispose d’un mode haute puissance en option. Ce serait formidable à l’intérieur d’un PC, d’un ordinateur portable ou de votre PS5. Un dissipateur thermique en option avec RVB est la cerise sur le gâteau.

Par HotHardware le 18 octobre 2022



90

Dans l’ensemble, les performances du Samsung SSD 990 Pro sont excellentes. Il ne mène pas le peloton à tous les niveaux par rapport à certains des autres SSD rapides actuellement sur le marché dans les tests synthétiques, mais le Samsung SSD 990 Pro fonctionne très bien là où cela compte le plus – à des profondeurs de file d’attente plus faibles et dans le monde réel tests basés sur les traces. En fait, le Samsung SSD 990 Pro a obtenu le meilleur score de stockage PCMark que nous ayons vu à ce jour.

Par PCGamer le 18 octobre 2022



85

Récemment, Samsung a été laissé à la traîne de manière inhabituelle en ce qui concerne les performances SSD PCIe Gen 4.0 haut de gamme. Le nouveau Samsung 990 Pro corrige cela, offrant des performances comparables aux meilleurs disques Gen 4. Cela dit, cela ne change pas la donne – nous devrons probablement attendre la nouvelle génération de disques PCIe 5 pour cela – et ses performances aléatoires 4K sont juste un peu décevantes.

Par WindowsCentral le 18 octobre 2022



90

Avec la sortie du 990 Pro, Samsung a pris les meilleures fonctionnalités de son SSD 980 Pro, apprécié de nombreux joueurs, et les a améliorées. Le résultat est le disque PCIe Gen 4 le plus rapide au monde avec une gestion thermique solide et de nombreuses configurations de stockage qui satisferont la demande des joueurs invétérés, des scientifiques des données, des artistes vidéo et 3D et des professionnels de la création.

Par StorageReview le 18 octobre 2022



Couplé à son meilleur logiciel de gestion de SSD (Samsung Magician), à de solides performances de lecture et d’écriture et à la fiabilité habituelle de la marque, le 990 Pro est un autre excellent disque haut de gamme de Samsung. Et c’est certainement un autre pas dans la bonne direction pour la gamme populaire de SSD.