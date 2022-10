Mise à jour de la Samsung Galaxy Watch : comment obtenir des mises à jour

Il existe deux manières de mettre à jour votre Galaxy Watch5, Galaxy Watch4 ou une ancienne Galaxy Watch (Active 2, Watch3…) : soit directement sur la montre, soit plus facilement via l’application Wearable. Les deux variantes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans tous les cas, nous vous recommandons de toujours mettre à jour votre smartwatch ! Parce que Samsung propose de temps en temps de nouvelles fonctions, même des années après la sortie.

Mettre à jour la Galaxy Watch sans smartphone

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un smartphone connecté via Bluetooth pour une mise à jour, à condition que votre Galaxy Watch dispose d’un module radio LTE intégré et utilisé ou d’une connexion WLAN à Internet.

Suivez ces étapes pour effectuer la mise à jour sur une Galaxy Watch4 ou Watch5 :

Accédez aux paramètres (balayez vers le bas sur le cadran de la montre -> icône d’engrenage). Faites défiler jusqu’à Mise à jour logicielle et appuyez dessus. S’il y a une connexion Internet, la smartwatch recherche automatiquement les mises à jour et, si disponible, télécharge immédiatement la mise à jour. Après le téléchargement, la Galaxy Watch recommande de l’installer. Vous pouvez également demander à l’horloge de différer l’installation sous « Installation de nuit ». Sélectionnez « Installer maintenant » et suivez les instructions. Après environ 5 à 10 minutes, l’installation est terminée.

Astuce : Avant de commencer l’installation, lisez les nouvelles fonctions auxquelles vous pouvez vous attendre et ce à quoi vous pouvez vous attendre. Comme c’est typique pour Samsung, ces informations ne révèlent pas s’il s’agit d’une nouvelle version du système d’exploitation ou de l’interface OneUI. Les améliorations sont de toute façon décisives pour nous les utilisateurs.

Il est également important de savoir que la batterie de votre smartwatch doit être pleine à au moins 30 %. Il est préférable de laisser la montre directement sur la station de charge pendant la mise à jour.

Mettre à jour Galaxy Watch avec Samsung Wearable

Lors de mes expériences avec les Galaxy Watch4 et Watch5, j’ai constaté que le téléchargement de la mise à jour via le WLAN de la Smartwatch ne fonctionne pas toujours de manière stable et peut avorter. La mise à jour via l’application Samsung Wearable sur votre smartphone est bien meilleure.

L’application portable vous montrera qu’il y a une mise à jour avec le signe N. (Capture d’écran)

Cette procédure est également recommandée :

Assurez-vous que votre Galaxy Watch est correctement configurée et associée à votre smartphone et connectée à Samsung Wearable. Démarrez Samsung Wearable sur votre smartphone et, si vous avez plusieurs montres connectées, sélectionnez la montre que vous souhaitez à l’aide des trois lignes en haut à gauche. Appuyez sur Paramètres de la montre et faites défiler jusqu’à Mise à jour du logiciel de la montre. Samsung Wearable vérifie automatiquement les mises à jour et télécharge la mise à jour si disponible. Installez la mise à jour immédiatement ou reportez-la à l’aide de « Installer la nuit ». Lors de l’installation, la connexion entre le téléphone et la montre est interrompue. Suivez les instructions sur la Galaxy Watch et déverrouillez-la après le redémarrage pour terminer la configuration.

L’avantage de l’application portable est le téléchargement plus rapide de la mise à jour et la transmission fiable des fichiers à mettre à jour via Bluetooth vers la smartwatch. Et bien sûr c’est plus confortable. En revanche, vous avez besoin de votre smartphone pour mettre à jour votre montre – cela complique un peu les choses.

Pourquoi ai-je besoin des mises à jour ?

D’une part, les mises à jour sont importantes : elles comblent les failles de sécurité. Parce que les montres connectées sont également vulnérables. Les Galaxy Watch4 et Watch5 sont basées sur le système d’exploitation WearOS, lui-même basé sur Android. Google fournit très régulièrement de nouvelles versions avec des corrections de bugs et des failles comblées.

La Galaxy Watch4 avant la grande mise à jour du 22 septembre. (Capture d’écran) La Watch4 avec la dernière version – et maintenant au même niveau que la Galaxy Watch5. (Capture d’écran)

Mais les nouvelles fonctionnalités sont bien sûr plus attrayantes. Il a fallu attendre début septembre 2022 pour que la Galaxy Watch4 reçoive une mise à jour d’environ 900 Mo vers WearOS 3.5 et OneUI 4.5. La montre de 2021 aura presque toutes les caractéristiques de son successeur, la Galaxy Watch5. De nouveaux cadrans, un clavier amélioré et de nombreuses optimisations détaillées vous attendent.

Samsung ne laisse pas non plus tomber la Galaxy Watch Active 2 ou la Galaxy Watch3. Bien que ces smartwatches utilisent toujours le système d’exploitation Tizen, une mise à jour majeure est prévue pour l’automne 2022. Cela apporte plus de cadrans et une meilleure détection des ronflements.

Ce dernier élément a été introduit pour la première fois par le fabricant dans la Galaxy Watch4. Avec cette mise à jour, Samsung ouvre également la voie à de nouvelles statistiques dans l’application Health Monitor dans les domaines de la pression artérielle et de l’ECG. En d’autres termes : mettez régulièrement à jour votre Galaxy Watch – ça vaut le coup !