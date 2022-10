Marvel’s Spider-Man 2 « progresse » et est toujours prévu pour 2023

Aucune date ou fenêtre de sortie n’est ferme jusqu’à preuve du contraire, mais Insomniac Games maintient que le développement de Marvel’s Spider-Man reste dans les délais. Récemment, certains joueurs ont exprimé leur inquiétude quant au manque de nouvelles, spéculant sur un éventuel retard, quelque chose qui initialement (et nous le répétons, rien n’est ferme) n’est pas sur la table pour le moment. En réponse au commentaire d’un utilisateur sur Twitter, le studio a déclaré que le développement progressait bien.

« Honnêtement, je commence à m’inquiéter », a écrit l’utilisateur CmonSpiderSense sur ce réseau social. J’ai mis sur écoute Insomniac à ce sujet, mais j’ai arrêté après qu’ils m’aient dit que [el juego] Je n’étais pas prêt. J’espère qu’il ne tardera pas. » La réponse a été plutôt rassurante à cet égard :

« Non [te preocupes]. « Nous avançons bien » et le lancement « est toujours prévu pour 2023 ». Insomniac Games a souligné, oui, « que montrer des jeux vidéo demande du temps, des efforts, des ressources et de la coordination ». Bref, ils l’enseigneront au moment où ils seront prêts à le faire.

Insomniac Games travaille sur deux jeux de super-héros

Personne n’a été surpris que Marvel’s Spider-Man 2 soit en développement. Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ont tous deux réussi sur PS4 et PS5 et ont réussi à vendre des millions d’exemplaires. Cependant, lors du même événement où le nouveau Spidey a été présenté pour la première fois, ils ont également confirmé un deuxième jeu vidéo. Il s’agit de Marvel’s Wolverine, un titre mettant en vedette Wolverine.

Les créateurs de Ratchet & Clank : A Separate Dimension lanceront Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur PC en 2022. PlayStation Studios a décidé de suivre une nouvelle stratégie qui comprend l’adaptation de titres clés de son catalogue propriétaire à des titres compatibles. Le suivant? Uncharted : Legacy of Thieves Collection et Sackboy : Big Adventure.

Source | Jeux insomniaques, VGC