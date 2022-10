Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village montreront leurs actualités dans un nouveau direct

Les fans d’horreur se réjouissent. Outre le fait que Konami a annoncé le retour de Silent Hill, dont l’avenir révélera un réalisateur le 19 octobre, Capcom a confirmé un nouveau Resident Evil Showcase pour le jeudi 20 octobre prochain. Le direct se concentrera à la fois sur Resident Evil 4 Remake et sur l’édition Gold de Resident Evil Village, le dernier épisode principal de la saga.

À quelle heure est le Resident Evil Showcase ?

Capcom diffusera le Resident Evil Showcase à 00h00 (heure de la France) sur sa chaîne officielle Twitch. Ci-dessous nous vous proposons le planning ventilé par pays.

France () : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

Resident Evil Village sera étendu à partir du 28 octobre avec l’extension Winters, qui comprend non seulement l’extension Shadows of Rose, mais également le mode The Mercenaries ou la possibilité de jouer à l’intégralité du jeu à la troisième personne.

Pour revivre l’aventure de Leon S. Kennedy dans la version remaniée de Resident Evil 4, il faudra attendre encore un peu, plus précisément jusqu’au 24 mars 2023. Le jeu vidéo sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X , séries Xbox S et PC.

Source | Capcom