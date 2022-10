American Airlines a déployé des détecteurs de robots pour paralyser une application que ses agents de bord jugent vitale pour leur travail

Dans le contexte : les heures creuses peuvent ne pas décrire avec précision le temps au sol des agents de bord, car une grande partie est consacrée à la planification de leur prochain vol. L’aide des compagnies aériennes pour lesquelles ils travaillent est moins qu’efficace, car il n’y a pas de mises à jour en temps réel sur les nombreux retards de vols quotidiens et les horaires de la liste, à moins que le préposé n’aime traîner à l’aéroport ou surveiller un portail des employés 24h/24 et 7j/7.

Entrez une application iPhone appelée « Sequence Decoder ». Le logiciel est accessible à tous et peut afficher en temps réel les informations de départ et d’arrivée passées et futures. Cependant, il a encore plus de valeur pour les agents de bord car il peut fournir des informations spécifiques en vol, des calendriers, des discussions avec l’équipage, des listes d’attente, etc. Il peut également afficher les listes d’équipage pour des vols spécifiques afin que les accompagnateurs puissent voir ceux qui ont encore besoin de membres et planifier de voler avec des collègues familiers.

On pourrait penser que les compagnies aériennes adopteraient une application aussi pratique pour les employés et beaucoup d’entre elles le font. Cependant, American Airlines (AA) ferait de grands efforts pour empêcher Sequence Decoder de collecter les informations dont il a besoin pour fournir ce service utile aux employés de l’entreprise.

Dans son blog Paddle Your Own Kanoo, l’agent de bord international Mateusz Maszczynski note que l’application est devenue un « outil indispensable » pour les agents de bord. Cette nécessité est particulièrement vraie chez AA en raison de ses nombreux agents de bord de réserve. Le fait qu’il ait une application pour les clients mais pas pour l’équipage est quelque peu ironique, mais aussi pas surprenant puisque l’application grand public n’est apparemment pas bien conçue.

Voici le chat bot d’American Airlines * dans l’application American Airlines * me disant de m’enregistrer en utilisant l’application American Airlines Génie! Pourquoi n’y ai-je pas pensé ? pic.twitter.com/MOhvKTA8CI – B J. Witkin (@Itsjustbeej) 17 octobre 2022

American Airlines n’a pas d’application pour aider les employés à gérer leurs horaires et aurait refusé les offres du développeur de Sequence Decoder Jeffrey Reisberg pour collaborer sur une. Au lieu de cela, AA a déployé un « logiciel sophistiqué de détection de robots » pour empêcher l’application de Reisberg de récupérer des informations sur ses sites Web destinés au public.

Pour que Sequence Decoder fonctionne, il doit recueillir des données à partir de diverses pages Web des AA. Il ne collecte rien d’illégal. Toutes les informations sont accessibles au public si vous savez où chercher. Cependant, la compagnie aérienne essaie activement de paralyser l’application avec un logiciel de détection de robots.

« Nous avons essayé de les amener à nous parler, à trouver un moyen de coexister pacifiquement, mais ils ont refusé toute communication », a déclaré Reisberg aux propriétaires d’applications dans un e-mail. « En fin de compte, je ne pense pas qu’ils comprennent pourquoi ce service est important, et ils ne se soucient pas de savoir. »

En d’autres termes, au lieu de permettre à l’application de faire ce qu’elle fait ou de créer un équivalent, America Airlines a adopté une position d’entreprise tout à fait commune selon laquelle ses employés valent moins que ses données accessibles au public.

« Vous pouvez rassembler toutes ces données vous-même et calculer les chiffres manuellement, mais nous serons damnés si vous pouvez avoir une application qui vous facilite la tâche », dit indirectement la compagnie aérienne. C’est quelque chose dans son droit de faire, mais c’est une optique terrible du point de vue des relations publiques. La section d’test de l’application est pleine de notes cinq étoiles et d’éloges des agents de bord qui utilisent l’application tous les jours.

Heureusement, les bots n’ont pas encore complètement arrêté les utilisateurs. Reisberg dit qu’il a trouvé des solutions de contournement jusqu’à présent, mais cela devient de plus en plus difficile.

« Nous avons trouvé des trous dans le filet et avons réussi à survivre, mais le filet s’améliore toujours », a-t-il déclaré. « La semaine dernière, le filet nous a encore bien aidés, je pensais que ce pourrait être la fin. »

Maszczynski a déclaré avoir parlé à un préposé anonyme des AA qui a déclaré n’avoir « jamais vu une entreprise faire tout son possible pour rendre la vie plus difficile à ses travailleurs ».

Il convient de mentionner que Reisberg ne semble pas tirer d’argent de sa candidature. Sequence Decoder est gratuit sur l’App Store d’Apple, n’a pas de transactions dans l’application et ne collecte pas de données utilisateur. Il ne s’agit donc même pas d’un cas où quelqu’un utilise les données accessibles au public d’AA à des fins personnelles.

Sequence Decoder n’est pas la seule application de ce type. D’autres organisateurs similaires fonctionnent à peu près de la même manière. La plupart des compagnies aériennes autorisent ce logiciel car elles reconnaissent son utilité mais n’ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour développer et maintenir le leur.

Cependant, d’autres sont contradictoires. Maszczynski raconte qu’une compagnie aérienne anonyme a créé un copieur, puis a fermé l’accès aux applications tierces essayant de fournir le même service. Au moins, dans ce cas, la compagnie aérienne a reconnu le besoin et a fourni des fonctionnalités similaires plutôt que de laisser ses préposés au sec.

American Airlines n’a pas commenté ses actions présumées, mais est actuellement impliquée dans un procès avec une application de site Web similaire qui récupère les données pour fournir aux titulaires de compte AAdvantage un portail accessible pour gérer les points et les miles des compagnies aériennes.