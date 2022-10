Konami partagera la suite de Silent Hill le 19 octobre

En bref : nous en apprendrons plus sur le sort de la série Silent Hill plus tard cette semaine. Le compte Twitter officiel de Silent Hill a publié un teaser ce week-end qui a depuis été repris par Konami. « Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ? » demande le tweet, ajoutant que les dernières mises à jour de la série Silent sill seront révélées le 19 octobre.

Silent Hill est l’une des meilleures franchises d’horreur dans le jeu, mais vous ne le sauriez pas sur la base de son récent CV – ou de son absence. Le premier opus est arrivé en 1999 pour la PlayStation originale. Certains le considèrent comme l’un des meilleurs jeux jamais créés, et il a contribué à définir le genre d’horreur de survie moderne.

Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ? Les dernières mises à jour de la série SILENT HILL seront révélées lors de la #SILENT HILL Transmission le mercredi 19 octobre à 14h00. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa – Officiel de Silent Hill (@SilentHill) 16 octobre 2022

Une demi-douzaine de suites principales ont été produites dans les années 2000, mais une seule entrée a été abandonnée dans les années 2010, Silent Hill: Downpour (2012). Un suivi appelé Silent Hills était en préparation et un teaser jouable baptisé PT a été publié en 2014. En avril 2015, cependant, Konami a annulé le projet et supprimé la démo du PlayStation Store. Le développeur Hideo Kojima a officiellement quitté Konami plus tard cette année-là pour créer son propre studio, Kojima Productions. Son premier jeu, Death Stranding, est sorti en 2019.

Konami n’a fourni aucun indice concret sur ce à quoi s’attendre plus tard cette semaine. L’espoir, bien sûr, est qu’une suite appropriée soit annoncée, peut-être à côté d’un nouveau teaser jouable. D’autres possibilités pourraient inclure un redémarrage d’un titre antérieur, peut-être en partenariat avec le développeur polonais de jeux vidéo Bloober Team. Un nouveau film pourrait également être en préparation. Le mois dernier, le comité d’évaluation et d’administration des jeux de Corée du Sud a évalué un jeu appelé Silent Hill: The Short Message.

La transmission Silent Hill de Konami a lieu le 19 octobre à 14 h 00 Pacifique / 17 h 00 Est. Vraisemblablement, vous pourrez regarder le flux sur le site Web de Konami, sur YouTube ou via d’autres réseaux sociaux.