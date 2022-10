L’acteur et bodybuilder qui a donné vie à la She-Hulk rétro dans She-Hulk se dévoile : des photos de tournage surprenantes

La série She-Hulk: Lawyer She-Hulk de Marvel Studios s’est terminée la semaine dernière avec un dernier épisode choquant qui a non seulement brisé le quatrième mur, mais l’a entièrement détruit. Bien qu’au-delà des clins d’œil, des Easter-eggs et des KEVIN en service, le chapitre a commencé par une curieuse introduction qui rendait hommage à la série classique L’Incroyable Hulk des années 70 avec le mythique Lou Ferrigno dans le rôle de Hulk. Eh bien, dans ladite intro, nous avons pu voir une She-Hulk très différente de celle de la série actuelle qui, au lieu d’être représentée à l’écran avec CGI, a eu recours à une personne réelle caractérisée comme She-Hulk, dans le plus pur style classique. Bien que ce que nous ne savions pas, c’est qu’il s’agissait en fait d’un homme; Cela a été démontré par l’acteur et bodybuilder Devon Lewis lui-même, découvrant son identité et partageant une série de photographies curieuses de sa caractérisation que nous vous proposons ci-dessous.

La She-Hulk de l’intro rétro était en fait un homme.

C’est ainsi que Devon Lewis lui-même l’a partagé via son compte TikTok : « Beaucoup de gens n’ont toujours pas réalisé que She-Hulk était jouée par un homme… et, c’est moi », explique l’acteur et bodybuilder. Bien sûr, les photographies de sa caractérisation en tant que Hulka ne sont pas gaspillées et sont aussi surprenantes que belles, donnant naissance à la soi-disant The Savage She-Hulk.

Bien sûr, le clin d’œil de Devon Lewis en tant que The Savage She-Hulk n’était limité qu’à une introduction rétro aussi unique au spectacle; rappelons qu’au cours de la série, un cascadeur de grande stature a été utilisé pour jouer Jennifer Walters transformée en She-Hulk, tandis que la performance de Tatiana Maslany a eu lieu dans les scènes dans lesquelles elle est apparue à l’écran dans sa version humaine.

La série She-Hulk: Lawyer She-Hulk est désormais entièrement disponible sur Disney +.

Source | Le Direct