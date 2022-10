Razer a lancé un chroma bleu pour ne pas boycotter son propre logo

Dans le monde des streamers, il existe un accessoire extrêmement utile qui facilite la vie de ceux qui ne disposent pas d’une grande salle pour diffuser en direct. Ce sont des fonds verts, Écran vert ou panneaux de chrominance, un dispositif qui nous permet de masquer le fond de la pièce pour placer un fond numérique à notre goût. Savez-vous comment ils fonctionnent ? Les gens de Razer oui, et pour cette raison ils l’ont modifié à leur goût.

Une clé de chrominance bleue pour les ensembles verts

Le fonctionnement de ces fonds en tissu est le suivant : l’idée est de placer un fond d’une couleur très visible pour que le logiciel utilise l’image de la webcam et remplace cette couleur par une image. Les fonds verts fluorescents sont normalement utilisés, car ce n’est généralement pas une couleur largement utilisée dans les vêtements et les accessoires, car si nous portons un t-shirt de la même couleur que le fond, le logiciel confondrait notre vêtement et le modifierait également. .

Mais bien sûr, des marques comme Razer utilisent une couleur d’entreprise verte très similaire à celle typique des écrans chroma, donc toute personne qui utilise ses écouteurs ou ses accessoires et laisse voir le logo de la marque devant la caméra créera un trou numérique qui cédera la place à l’arrière-plan sélectionné par le logiciel.

La marque a des produits comme sa chaise Iskur ou la fameuse Kraken Kitty Edition qui ont des éléments verts très visibles, et qui disparaîtraient complètement si on utilisait une clé chroma verte. Pour cette raison, la marque a décidé de lancer une clé de chrominance différente avec laquelle élargir sa gamme de produits dédiés au streaming et résoudre ce problème.

Écran bleu Razer

Présenté au Razer Con 2022, cet écran bleu dispose d’un système de pliage hydraulique similaire au Green Screen d’elgato (que nous avons pu tester et que nous trouvons particulièrement confortable), un système extrêmement confortable qui nous permet de ranger l’écran quand nous en avons besoin, en évitant les problèmes d’enroulement et les systèmes de pliage ennuyeux qui finissent par donner des maux de tête à l’avenir.

Avec une taille de 94 pouces de diagonale, l’écran est au prix de 159,99 euros, et vous pouvez l’acheter dès maintenant sur le site officiel de Razer, où il peut être acheté en exclusivité.

Le bleu n’est pas une invention de Razer

Evidemment que l’écran soit bleu n’est pas une invention de Razer maintenant. Les arrière-plans bleus sont généralement la deuxième option lors de la création de chromas dans les enregistrements professionnels, car, au cinéma, lorsqu’ils doivent enregistrer à l’extérieur et dans des zones de végétation, c’est la couleur utilisée pour remplacer les arrière-plans et ajouter des effets CGI à l’enregistrement. Ainsi, en plus de l’utiliser dans votre configuration, ce fond bleu avec un système de pliage hydraulique pourrait être très utile pour enregistrer d’autres scènes qui nécessitent des couleurs vertes dans l’image principale.