Les projets de mémoire flash pour iPhone abandonnés après que le gouvernement américain a imposé des contrôles à l’exportation

Les projets d’Apple d’acheter jusqu’à 40 % des puces de mémoire flash de l’iPhone à la société chinoise YMTC auraient été abandonnés après que le gouvernement américain a imposé des contrôles à l’exportation au fabricant de puces.

Il a été rapporté que la société Cupertino avait un plan en deux étapes pour acheter des puces mémoire à la société chinoise Yangtze Memory Technologies Co …

Plans de mémoire flash iPhone

Les puces de stockage flash pour iPhone sont l’un des moyens par lesquels Apple réalise ses marges enviables, la société facturant généralement 100 $ pour chaque augmentation de capacité.

Apple achète actuellement une grande partie de ces puces auprès de deux sociétés japonaises, Western Digital et Kioxia, avec des approvisionnements supplémentaires auprès de Samsung et SK Hynix. Il a été rapporté en mars qu’Apple prévoyait d’ajouter un fournisseur chinois à la liste, pour la toute première fois.

Le fabricant d’iPhone teste actuellement des échantillons de puces de mémoire flash NAND fabriquées par Yangtze Memory Technologies Co., basée au Hubei, [sources] dit, demandant à ne pas être identifié discutant de délibérations privées. Apple discute depuis des mois du rapprochement avec Yangtze, propriété du champion de la fabrication de puces soutenu par Pékin, Tsinghua Unigroup Co., bien qu’aucune décision finale n’ait été prise.

Certains considéraient qu’il s’agissait d’un plan controversé à l’époque, non seulement augmentant plutôt que diminuant la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine, mais venant également à un moment où l’administration américaine était mécontente de la position ambiguë de la Chine sur l’invasion russe de l’Ukraine. Contrairement à la plupart des pays, la Chine n’a pas condamné l’invasion et l’occupation, et le pays n’a pas gelé les avoirs ni imposé de sanctions interdisant l’importation de produits russes.

Les plans d’achat chinois suspendus

Nikkei a un peu plus de détails sur les plans d’Apple, qui, selon elle, ont maintenant été suspendus.

Il indique que la première étape aurait été d’utiliser des puces de stockage flash YMTC pour tous les iPhones destinés au marché chinois, tandis qu’un plan à plus long terme aurait vu Apple acheter suffisamment de puces pour 40% de la production mondiale d’iPhone. Il rapporte que ces plans ont maintenant été gelés.

Apple a suspendu son intention d’utiliser des puces mémoire de la société chinoise Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) dans ses produits, ont déclaré plusieurs sources à Nikkei Asia. Cette décision intervient au milieu de la dernière série de contrôles des exportations américaines imposés contre le secteur technologique chinois et est un signe que la répression de Washington crée un effet dissuasif sur la chaîne d’approvisionnement.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement américain a ajouté YMTC à une liste d’entreprises chinoises « non vérifiées », ce qui indique que les responsables américains n’ont pas été en mesure d’effectuer des vérifications pour s’assurer que le fabricant de puces ne fournit pas Huawei. Les produits de la société de télécommunications chinoise ont été interdits aux États-Unis après des allégations de puces espions.

Les restrictions américaines signifient également que les entreprises américaines ne peuvent vendre aucun équipement à YMTC.

Photo : Louis Reed/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :