Silent Hill est de retour: événement de présentation de jeux vidéo d’horreur annoncé

Un fond noir. Un texte. Silent Hill, 19 octobre 2022. Avec un site internet teaser, ces dernières heures, Konami a secoué le paysage vidéoludique : mercredi prochain, à l’occasion d’un événement de streaming qui se tiendra à 23h00 en italien sur ses chaînes officielles, le japonais Software House annoncera le retour de l’une des séries d’horreur de jeux vidéo les plus aimées et jamais oubliées.

Après l’annulation de Silent Hil PT, une démo jouable de 2014 réalisée par Hideo Kojima pour PlayStation 4, la série a fait naufrage dans l’oubli. Au fil des années, les sites de la presse professionnelle se sont félicités de toute rumeur liée à son retour, qui n’a jamais été confirmée. C’est ce qui explique l’engouement suscité par la soudaine annonce officielle de Konami.

Pour le moment, on ne sait pas quels détails seront révélés lors de l’événement de streaming du mercredi 19, mais les hypothèses sont différentes. Prenant comme référence la phrase récitée dans le tweet de Konami contenant le site teaser – « Dans vos rêves agités, voyez-vous cette ville ? » – certains fans pensent à un remake de Silent Hill 2, le chapitre de 2001, l’un des plus aimés de la série. D’après les précédentes rumeurs évoquées plus haut, le développement serait Bloober Team, un studio polonais déjà connu pour The Medium, une autre horreur psychologique sortie en 2021. Concernant le tweet de Konami, il a été partagé par Masahiro Ito, directeur artistique de la série. On pense donc qu’il sera impliqué dans l’avenir de Silent Hil.

D’autres encore pensent que d’autres jeux liés à la franchise seront annoncés. L’hypothèse vient d’une récente interview publiée sur MaG avec Christophe Gans, réalisateur du premier film de Silent Hill, qui a déclaré qu’il y avait d’autres titres en préparation. « Il y a plusieurs jeux en développement en ce moment, diverses équipes occupées insuffleront une nouvelle vie à la franchise. »

Quelle que soit la vérité, une hypothèse n’exclut pas l’autre. Cependant, l’expérience acquise ces dernières années avec les nombreuses, très nombreuses rumeurs, enseigne qu’il est sage d’attendre les communications officielles, surtout lorsque l’attente est presque terminée.