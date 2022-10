Premier ordinateur portable avec ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 en vente

Il existe des ordinateurs de tous types, mais il existe des combinaisons généralement assez difficiles à trouver. Lorsque nous recherchons un ordinateur pour effectuer des tâches simples, il est difficile d’en trouver un qui ait un écran avec une bonne résolution, qui soit léger, fluide et qui n’ait pas un prix fou. Heureusement, vous avez aujourd’hui ce modèle Lenovo à un prix vraiment bas. Un ordinateur humble, mais assez réussi si ce que vous cherchez est simplement de consulter des sites Web et de faire du travail de bureau.

Ecran Full HD et SSD à moins de 250 euros

Il y a deux choses qui peuvent complètement détruire votre productivité lorsque vous travaillez avec un ordinateur. D’une part, une résolution médiocre vous fatiguera les yeux et vous passerez beaucoup de temps à redimensionner les fenêtres. En revanche, un ordinateur lent nous fera attendre de précieuses minutes devant le fameux sablier de Windows.

Processeur et performances

Dans ce cas, le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 est un ordinateur portable plutôt cool. Il dispose d’un écran antireflet de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. En ce qui concerne les performances, l’ordinateur est livré avec un processeur AMD Athlon 3020e, une puce double cœur à faible consommation. C’est un processeur qui est un cran en dessous du Ryzen, mais qui s’est avéré avoir de très bonnes performances pour des tâches simples, et c’est aussi un silicium qui consomme très peu d’énergie.

SSD et RAM extensible

L’unité principale de l’ordinateur est un SSD de 128 Go, nous n’aurons donc pas de problèmes de temps de chargement. Les graphiques sont intégrés au processeur et l’appareil dispose de 4 Go de RAM, bien que le fabricant précise qu’il peut être facilement étendu jusqu’à 12 Go en cas de manque.

Système opératif

Concernant le système d’exploitation, ce Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 est livré avec Windows 11 Home en mode S. Cela indique que, par défaut, seules les applications qui se trouvent dans le Windows Store, le Microsoft Store, peuvent être installées. Ce système est idéal pour les mineurs et les personnes âgées, car il les empêche d’installer accidentellement des applications susceptibles d’être infectées par des logiciels malveillants. Cependant, vous devez savoir que l’installation peut être facilement convertie en Windows 11 Home standard depuis le store lui-même, en utilisant le compte administrateur.

Une opportunité difficile à manquer

Si vous cherchiez un ordinateur avec ces caractéristiques, ne manquez pas cette opportunité. Cet ordinateur est généralement vendu au prix de 359 euros, mais en ce moment vous l’avez en vente pour 249 euros, soit plus de 110 euros moins cher que son RRP recommandé et 16% moins cher que le prix qu’Amazon le vendait avant cette remise.

