Récifs coralliens au bord de l’effondrement : d’ici 2055, 99 % seront dans des conditions inadaptées

En raison du changement climatique, de l’acidification des océans, de la pollution et d’autres facteurs anthropiques, nous perdons des récifs coralliens.

En raison du changement climatique et d’autres facteurs d’origine humaine – tels que la pollution – environ la moitié des récifs coralliens seront dans une situation désespérée dès 2035, dans seulement 13 ans. D’ici 2055, pratiquement tous – 99 % – seront exposés à au moins un des facteurs de stress qui menacent leur survie. Même si ces grandes colonies d’organismes marins se caractérisent par une certaine résilience, les conditions extrêmes auxquelles nous les exposons détermineront le dépassement permanent des limites de tolérance pour les précieux écosystèmes. Les experts indiquent qu’ils ne doivent pas nécessairement disparaître, comme le suggèrent de multiples études sur la Grande Barrière de Corail au large des côtes du Queensland, en Australie, mais ils pourraient être perturbés et perdus à jamais tels que nous les connaissons aujourd’hui. D’énormes dommages à l’environnement et à la biodiversité.

Les trois scientifiques Renée O. Setter, Erik C. Franklin et Camillo Mora du Département de géographie et d’environnement de l’Université d’Hawaii à Manoa ont déterminé les risques très sérieux auxquels sont exposés les récifs coralliens. Les chercheurs sont arrivés à leurs conclusions après avoir utilisé un modèle expérimental appelé CMIP5 qui peut prédire l’impact du changement climatique dans un contexte influencé par d’autres conditions. Concernant la « santé » des récifs coralliens, les chercheurs se sont concentrés sur plusieurs facteurs : parmi eux les vagues de chaleur qui augmentent la température de la surface de la mer ; l’acidification des océans due à l’absorption de CO2 (dioxyde de carbone) ; l’impact des tempêtes tropicales (également favorisées par le changement climatique) ; l’exploitation des ressources et la pollution. Les chercheurs ont calculé le délai dans lequel l’environnement devient « invivable » pour les récifs coralliens, montrant qu’il est pratiquement divisé par deux lorsque ces facteurs sont analysés simultanément et non pris individuellement.

Le professeur Setter et ses collègues, par exemple, ont montré qu’en moyenne l’année au cours de laquelle les conditions deviendront inadaptées à la survie d’un récif corallien est 2050 en raison de l’apparition d’un seul facteur de stress ; lorsque l’analyse a été menée en tenant compte de tous les facteurs de risque, cependant, le dépassement de ces conditions s’est produit en seulement 13 ans (2035). Les experts prédisent également que d’ici 33 ans, pratiquement tous les récifs coralliens de la planète devront faire face à au moins un des facteurs de stress susmentionnés qui pourraient affecter leur survie. D’ici 2100, 93 % devront faire face à au moins deux de ces facteurs.

Si l’on parvient à limiter sévèrement les émissions de gaz à effet de serre, à l’origine du changement climatique, selon les auteurs de l’étude, 41% des barrières seront encore exposées à au moins un facteur de risque d’ici 2100, mais il atteint 64% si le facteurs sont pris en considération en même temps. Ces résultats indiquent que nous sommes face à un scénario de dégradation très rapide et potentiellement catastrophique des écosystèmes, très riches en biodiversité. « Nous savons que les coraux sont vulnérables à la hausse des températures de surface de la mer et aux vagues de chaleur marines dues au changement climatique. Mais il est important d’inclure l’impact anthropique complet et les nombreux facteurs de stress auxquels les récifs coralliens sont exposés pour avoir une meilleure idée des risques globaux pour ces écosystèmes », a déclaré le professeur Franklin dans un communiqué de presse. « Cela a des implications majeures pour nos récifs coralliens hawaïens locaux qui sont essentiels à la biodiversité, à la culture, à la pêche et au tourisme locaux », a ajouté l’expert.

Comme précisé, les chercheurs ne disent pas que les récifs coralliens seront voués à disparaître, mais ils seront tout de même déformés et transformés par rapport à aujourd’hui, perdant en variété d’organismes et de protection offerte aux côtes. Les détails de la recherche « Les facteurs de stress anthropiques concomitants réduisent le délai de viabilité environnementale des récifs coralliens du monde » ont été publiés dans la revue scientifique PLOS Biology.