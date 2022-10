Finalement, Elon Musk n’enlèvera pas Internet à l’Ukraine (mais demandera des dons pour le réseau Starlink)

Ces derniers jours, l’homme d’affaires avait mis en cause son support à Kiev, un pas en arrière pour lequel il avait été critiqué sur plusieurs fronts.

Finalement, Elon Musk a repris ses fonctions. Presque. La semaine dernière, le fondateur de SpaceX a annoncé que la fourniture d’internet à l’Ukraine via le réseau satellite Starlink ne serait plus garantie. Selon Musk, le coût était devenu trop élevé et sans l’aide du Pentagone, il aurait été impensable de continuer à faire fonctionner le service.

Le 15 octobre, Musk a changé de cap, une position annoncée (comme d’habitude) sur Twitter : « Au diable… Même si Starlink perd encore de l’argent et que d’autres entreprises reçoivent des milliards de dollars des contribuables, nous continuerons à financer le gouvernement ukrainien pour libre. » Avant de prendre cette décision, des crises et des règlements diplomatiques avec le gouvernement ukrainien ont eu lieu, toujours sur Twitter.

Musk avait été submergé par la controverse pour avoir remis en question le support à l’Ukraine. Le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov est également intervenu pour défendre l’entrepreneur, qui était allé jusqu’à écrire : « Certes, @elonmusk fait partie des principaux donateurs privés au monde en faveur de l’Ukraine. Starlink est un élément essentiel de notre infrastructure critique ».

Ouverture de Starlink aux dons

La confirmation des opérations pour continuer à financer l’Ukraine n’est pas le seul élément qui a changé dans la stratégie de Starlink. Au cours des dernières heures, Musk a republié un tweet de Ham Serunjogi, PDG et cofondateur de Chipper, une plateforme d’envoi et de réception d’argent depuis l’Afrique. Dans le tweet, Serunjogi explique qu’il a installé Starlink et trouvé une bonne connexion. Les données parlent de 102 Mpbs en téléchargement.

Serunjogi explique également qu’il serait prêt à faire des dons à Starlink pour soutenir les écoles et les hôpitaux en Ouganda. First Musk a répondu à la demande de l’entrepreneur par un simple « Ok », puis a expliqué que désormais l’entreprise s’attèlera à lancer un système de don capable de soutenir ce type de projet.

Un choix qui n’aide pas à réduire les ambitions de Musk. Son dernier commentaire sur Twitter concernant les dons était un sobre « Deus X Machina ». (Les satellites Starlink sont produits et lancés par son SpaceX).