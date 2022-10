Le fabricant de GPU 51RISC rejoint la lutte contre l’affaissement du GPU d’une manière étrange et étrange

WTF ? ! Il y a un sujet délicat dont beaucoup ne veulent pas parler. C’est embarrassant, cela fait que certaines personnes ont honte de leur équipement et il est difficile de trouver une réponse claire à la raison pour laquelle cela se produit. Elle affecte un pourcentage élevé de propriétaires de PC, dont beaucoup souffrent en silence de peur d’être humiliés. C’est vrai, nous parlons de l’affaissement du GPU.

Ce n’est un secret pour personne que vous pouvez trouver presque n’importe quoi sur AliExpress. Donc, si vous recherchez le dernier hardware graphique, en particulier celui qui fournit une solution intégrée pour lutter contre l’affaissement du GPU, alors vous avez de la chance.

De nombreuses cartes graphiques d’aujourd’hui sont livrées avec des supports, des renforts et même des laisses pour s’assurer qu’elles ne s’arrachent pas à leurs emplacements PCIe. Pour ne pas être en reste, le fabricant de GPU 51RISC a publié sa propre version du produit phare RTX 4090 de Nvidia. Mais celui-ci n’est pas livré avec des gadgets comme des accolades RVB ou des attaches de câble; il est livré avec un niveau à bulle intégré.

Mais que se passe-t-il si le GPU n’est pas le problème ?

La conception globale de la carte n’est pas loin des autres offres RTX 4090 et, à certains égards, est en fait plus attrayante. La carte elle-même est une unité à 3 emplacements, légèrement plus petite que certaines des solutions à 3,5 et 4 emplacements de Nvidia et de leurs partenaires constructeurs de carte d’extension (AIBs (Partenaires constructeurs)). Le carénage et la plaque arrière arborent un design vert olive futuriste qui s’harmonise bien avec les ventilateurs noirs et autres accents. En termes de performances, la carte utilise la même configuration de PCB que de nombreux autres RTX 4090, est alimentée par un connecteur 12 broches + 4 broches et dispose d’une limite de puissance de conception thermique (TDP) de 450 W.

Le véritable tirage se trouve sur le côté exposé de la carte, avec non pas un mais deux niveaux à bulle pour s’assurer que la carte est droite. Ces niveaux éprouvés, vus dans les ateliers et les chantiers de construction du monde entier, vous permettront de savoir si votre carte est de niveau. Ils n’aideront pas à le corriger; ils vous le feront savoir.

Si vous trouvez que la carte s’affaisse ou est tordue une fois installée, cela soulève simplement plus de questions. Est-ce la carte, le bureau, le sol ou le bâtiment qui n’est pas de niveau ? Ceux qui ne sont pas sûrs peuvent probablement retirer la carte de leur système et utiliser le niveau pour vérifier ces choses également.