Ford dit que la prochaine Mustang sera "beaucoup plus difficile" à régler, grâce à une cybersécurité renforcée

Conclusion : Ford a dévoilé la dernière S650 Mustang le mois dernier. Le modèle de septième génération est tout nouveau à l’intérieur comme à l’extérieur, selon le constructeur automobile américain. Et bien que son nouveau look plus élégant puisse prendre un certain temps pour s’installer auprès des fans, ceux qui aiment emmener leurs Mustangs chez des tuners tiers ne seront pas aussi enthousiastes cette fois-ci en raison des mesures de sécurité à bord plus strictes de Ford.

La Ford Mustang est connue pour être l’une des voitures les plus compatibles avec les syntoniseurs. Cependant, le prochain modèle S650 de septième génération pourrait changer cette réputation, et pas dans le bon sens. S’adressant à Ford Authority, l’ingénieur en chef de Mustang, Ed Krenz, a noté que le dernier modèle utilisait la nouvelle architecture électrique de véhicule entièrement en réseau (FNV) de la société, ce qui constituait une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est la commodité d’obtenir des mises à jour en direct et une cybersécurité accrue contre les pirates, les voitures étant pratiquement des ordinateurs connectés sur roues de nos jours. Cependant, le FNV de Ford limitera également le potentiel de réglage de la voiture, ce qui risque de contrarier les fans de Mustang.

Étant donné que toute la « pile » de la voiture sera cryptée, y compris l’ECU, les tuners tiers auront du mal à faire fonctionner leurs mods. Par exemple, le turbocompresseur de la voiture et/ou d’autres composants pourraient s’arrêter si le système de sécurité embarqué détecte un acteur non authentifié.

Ford peut s’attendre à des réactions négatives de la part des clients purs et durs de la Mustang et des tuners du marché secondaire, bien que pour l’instant, le constructeur automobile affirme qu’il est prêt à collaborer avec les tuners pour offrir « des améliorations de performances ou des réglages » pour les tout nouveaux EcoBoost de 2,3 litres et Coyote V8 de 5,0 litres. moteurs. Ce que cela indique pour les propriétaires de Mustang 2024 en termes de modabilité reste à voir.

Autrefois une muscle car analogique charismatique, la dernière Ford Mustang semble subir une transformation majeure pour devenir un ordinateur moderne sur roues. La série S650 comprend un cockpit entièrement numérique exécutant le système Sync 4 alimenté par le moteur Unreal, une technologie avancée d’assistance à la conduite, l’intégration Alexa et la possibilité de faire tourner le moteur via le porte-clés à distance.

Bien que toute cette technologie (et le gadget occasionnel) ait son attrait, elle oblige finalement les constructeurs automobiles à intégrer davantage de mesures de sécurité pour empêcher le piratage, ce qui à son tour verrouille leur potentiel de réglage qui finit par ennuyer les têtes d’essence.

En espérant que Ford puisse trouver le bon équilibre avec la prochaine Mustang S650 qui n’aliénera pas le public cible de la muscle car, tout en conservant son attrait auprès de la foule plus jeune et plus technophile.