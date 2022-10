Ce capteur de surgelés est comestible et change de couleur si la chaîne du froid est interrompue

Développé par des chercheurs de l’Institut italien de technologie de Milan, il est capable de signaler des anomalies dans le stockage des aliments.

Il sera probablement arrivé à tout le monde d’être dans le rayon des surgelés et d’avoir le doute qu’en raison d’une erreur à n’importe quel point de la chaîne d’approvisionnement, le produit que nous sommes sur le point d’acheter n’a pas déjà été décongelé puis recongelé. Cependant, un nouvel appareil, développé par des chercheurs du Centre pour la nanoscience et la technologie de l’Institut italien de technologie (CNST-IIT) à Milan, pourrait bientôt offrir une solution au problème, indiquant si la soi-disant chaîne du froid a toujours été respecté. . Il s’agit d’un capteur innovant complètement comestible, capable de détecter la décongélation irrégulière des aliments, et donc de montrer par un changement de couleur visible lorsqu’un produit décongèle.

Le capteur comestible qui détecte la décongélation irrégulière des aliments

Le dispositif, décrit dans un article publié dans la revue Capteurs ACS, est le premier prototype d’un capteur auto-alimenté et, comme mentionné, il est totalement comestible, car il est fabriqué simplement avec de l’eau, du sel de table et d’autres minéraux. « Alors – les érudits l’ont expliqué dans une note -, il n’y a aucun risque de modifier de quelque manière que ce soit les aliments avec lesquels il pourrait être mis en contact« .

Pour son fonctionnement, l’appareil exploite les propriétés innées des liquides et des sels qui le composent. « Il se compose d’un bloc de cire d’abeille qui contient une cellule galvanique, qui génère un courant électrique lorsqu’elle est décongelée, et un système d’indicateur colorimétrique, à base de jus de chou rouge, qui change de couleur de manière irréversible – du violet au bleu – lorsque la cellule galvanique produit du courant« .

Grâce à cette technologie, en plus de signaler lorsqu’un aliment décongèle complètement, il est également possible de détecter une décongélation partielle, puisque la température à laquelle agit le capteur peut être ajustée entre 0 et moins 50 ° C, en faisant varier les sels et leur concentration au sein même de l’appareil.

« L’équipe de recherche que je dirige ici à Milan s’intéresse généralement aux technologies qui changent la façon dont nous comprenons les appareils électroniques aujourd’hui – a commenté Mario Caironi, responsable de la ligne de recherche électronique imprimée et moléculaire de l’IIT -. Fabriquer des prototypes qui ne nécessitent pas de nutrition et qui sont entièrement comestibles et biodégradables, et donc durables, peut vraiment améliorer la vie des gens. La sécurité alimentaire est sans aucun doute l’un des domaines dans lesquels ces technologies peuvent faire la différence« .

Selon les chercheurs, le nouveau dispositif pourrait ouvrir la voie à la diffusion d’une technologie sûre et économique à utiliser largement dans la chaîne du froid des aliments et même des médicaments, réduisant les déchets et améliorant la sécurité des produits surgelés.