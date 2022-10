Nvidia teste le programme d’accès prioritaire RTX 4090, "se lance" 12 Go RTX 4080

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Autant que coûte le RTX 4090, il est déjà épuisé et répertorié avec une marge importante sur eBay. Ainsi, Nvidia teste un nouveau système de réservation pour aider les clients qui ont un intérêt et de l’argent pour son dernier GPU phare. La société repense également le lancement de son modèle actuel de la série 40 de niveau le plus bas.

Un membre du personnel de Nvidia a confirmé cette semaine que la société testait un programme pour connecter un certain nombre de joueurs et de créateurs de contenu directement aux options d’achat du RTX 4090. Nvidia pourrait utiliser l’idée pour faciliter les futurs lancements de produits si cela fonctionne bien.

L’essai – appelé « Accès prioritaire vérifié » – informera certains utilisateurs via l’application GeForce Experience de Nvidia. Les notifications contiennent des URL uniques menant à des éditions 4090 Founders réservées chez des sites de ventes tiers en fonction de la région. Pour l’instant, le programme fonctionne via Best Buy aux États-Unis, Scan au Royaume-Uni, NBB en Allemagne et aux Pays-Bas, et LDLC en France, en Italie et en Espagne.

L’accès prioritaire vérifié ressemble au programme Elite Priority Access d’EVGA, qui permet aux membres du programme d’adhésion EVGA de commander du nouveau hardware un jour plus tôt que les autres clients. Cependant, alors que la garantie d’EVGA va aux clients qui achètent certains matériels dans son magasin ou interagissent avec sa communauté, Nvidia semble n’avoir aucun prérequis pour son programme autre que le téléchargement de GeForce Experience.

Une garantie d’accès anticipé pourrait être un nouveau stratagème pour convaincre les utilisateurs de GPU Nvidia de télécharger GeForce Experience, ce que certains ont dénoncé. L’application est utile pour télécharger facilement les derniers drivers graphiques, mais nécessite une connexion, que de nombreux utilisateurs trouvent inutile pour cette fonction simple.

Pour l’instant, les utilisateurs qui ne veulent pas attendre sur un système de réservation devront peut-être faire face à l’inflation d’eBay, qui ajoute déjà plus de 1 000 $ au PDSF de 1 600 $ du 4090. La plupart des annonces sur le site vont d’environ 2 200 $ à 2 800 $, mais certaines dépassent 4 000 $. Selon PC Mag, même sur le marché actuel du minage post-crypto, au moins des dizaines de clients ont déjà payé ces prix.

Pendant ce temps, cette semaine, Nvidia a également annoncé qu’elle « lâchait » le RTX 4080 de 12 Go en raison d’un nom que la société a qualifié de déroutant. Nvidia a dévoilé la série 4000 avec le 4090 ainsi que les déclinaisons 16 Go et 12 Go 4080, mais la VRAM n’est pas la seule différence entre les deux. Différents nombres de cœurs CUDA ont conduit beaucoup à accuser le 4080 de 12 Go d’être un 4070 de 900 $ déguisé, suggérant une augmentation de prix de 80 % par rapport au 3070, qui a été lancé à 500 $ en 2020.

Les PDSF de 900 $ et 1 200 $ des modèles 4080 – une augmentation massive par rapport au prix de lancement de 700 $ du 3080 – sont sans doute l’aspect le plus controversé du lancement de la série 40. Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a justifié la hausse en déclarant la loi de Moore morte, comme il l’avait déjà fait plusieurs fois. Il est difficile de dire combien de temps encore nous pouvons nous attendre à ce que les baisses de prix accompagnent les réductions de matrices, mais un signe cette année pourrait être la façon dont AMD évalue les GPU RDNA 3 rivaux lors de leur lancement en novembre et la réponse de Nvidia.