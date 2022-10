Une bactérie récemment découverte dans une grotte africaine peut résoudre l’intolérance au gluten

Trouvés en Algérie, dans certaines grottes souterraines jusqu’alors inexplorées, ils peuvent décomposer le gluten et sont également capables de tolérer les conditions extrêmes du système digestif.

A des centaines de mètres de profondeur, dans des grottes souterraines jusqu’alors inexplorées en Algérie, une équipe de recherche internationale a découvert de nouveaux types de bactéries, étroitement liées au genre. Bacille, qui ont montré un caractère non pathogène et une série de potentiels qui, selon les chercheurs, pourraient avoir un impact significatif sur la résolution du problème de l’intolérance au gluten. Ce trouble, qui se manifeste par une série de symptômes (les plus courants sont les ballonnements et les douleurs abdominales, les ballonnements, la diarrhée ou la constipation, les maux de tête et la fatigue) se déclenche après avoir mangé des aliments contenant du gluten, qui est la principale protéine de réserve du blé, du seigle et orge. Les nouvelles bactéries trouvées dans les grottes algériennes ont montré qu’elles pouvaient décomposer le gluten, dégradant ainsi la protéine responsable de l’intolérance, ainsi qu’être capables de résister aux conditions extrêmes rencontrées dans notre système digestif.

Le potentiel de la nouvelle bactérie, décrit dans un article publié dans la revue Spectre microbiologiqueJe suis « un autre exemple des capacités passionnantes des micro-organismesA commenté Natuschka Lee, chercheuse au Département d’écologie et des sciences de l’environnement de l’Université suédoise d’Umeå et co-auteur de l’étude. « Malgré les recherches intenses, jusqu’à présent, nous n’avons pu cartographier qu’une petite partie de tous les micro-organismes présents sur notre planète.« .

En fait, les estimations indiquent que les microbes terrestres sont plus d’un billion (un milliard de milliards) d’espèces différentes, dont nous n’avons identifié qu’une petite fraction. Cela est en partie dû au fait qu’au moins 30 % vivent profondément sous terre, dans des conditions complètement différentes de celles en surface, par exemple sans soleil. Au cours de la dernière décennie, cependant, leurs recherches ont suscité un large intérêt, également en relation avec l’exploration spatiale, car plusieurs planètes, comme Mars, sont particulièrement riches en cavités souterraines.

Cependant, la découverte de nouveaux micro-organismes dans les grottes souterraines d’Algérie ouvre une perspective extraordinaire pour les personnes souffrant d’intolérances alimentaires. « Ces nouvelles souches et leurs enzymes pourraient servir de candidats utiles pour de futures recherches dans le domaine de la transformation des aliments et pour réduire l’effet de la digestion du gluten chez les patients intolérants. – Lee a ajouté -. Ils peuvent décomposer ce composé, qui peut provoquer des réactions inflammatoires dans l’intestin de nombreuses personnes, et sont également capables de résister aux conditions extrêmes rencontrées dans notre système digestif.« .