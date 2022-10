Vous devrez donner votre numéro de téléphone pour pouvoir jouer à Warzone 2 sur PC

Un malaise qui va et vient

En effet, Activision est venu confirmer que tous les joueurs qui souhaitent entrer à la fois dans Call of Duty Modern Warfare II et Warzone 2.0 devront passer par un processus de vérification qui nécessite de recevoir un SMS sur un numéro de mobile que nous utiliserons comme principal de notre compte. Quelque chose qui ne devrait même pas être une nouvelle mais que de nombreux fans de la franchise ont l’habitude de crier au paradis.

Ainsi, si vous décidez d’essayer l’une des deux versions qu’Activision prépare pour le mois prochain, vous devrez enregistrer un numéro de téléphone portable dans votre compte et, comme c’est le cas avec d’autres processus de vérification par e-mail ou authentification, ils vous demanderont nous confirmer qu’il s’agit bien de nous par un simple SMS. Un SMS d’une vie.

Il faut dire pour ceux qui veulent encore mettre la main à la tête, que cette façon de procéder n’est pas nouvelle puisqu’elle a été mise en place avec le premier Warzone arrivé en 2020, donc si vous êtes un joueur de ce titre vous ne le ferez pas n’avez rien à faire avec les nouveaux puisque vos informations vérifiées reposent déjà sur les serveurs d’Activision. En tout cas, il est certain que vous vous dites tous que c’est quoi tout ce remue-ménage si on parle de quelque chose qui est déjà mis en place depuis près de deux ans et que la communauté n’a pas pris les armes contre cette exigence… non ?

Un système anti-triche efficace

En effet, nous sommes face à un énième émoi fait sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire qu’un quelconque ignorant qui parcourt un tweet, lit une actualité, l’apprend à moitié, se met les mains sur la tête et initie un petit mouvement de soulèvement contre quoi Vous pensez que c’est une sorte d’intrusion dans votre vie privée, alors qu’en fait c’est quelque chose d’accepté et d’utilisé tout à fait naturellement par la communauté elle-même. Et pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi? Eh bien, parce que cela aide à maintenir une scène propre et moins toxique.

En effet, comme l’explique la Team Ricochet, chargée d’assurer le fair-play au sein de Call of Duty, cette vérification d’un compte par SMS « est essentielle pour nos efforts de lutte contre la triche » puisque poser ce simple La barrière SMS déjoue déjà presque totalement les « infractions illicites ». création de compte à la Source. » En d’autres termes, il éloigne ceux qui veulent attaquer le jeu dans le seul but de gagner un classement en utilisant des tricheurs.

Bien sûr, pour le moment, cette exigence de vérification par SMS de notre téléphone mobile se concentre exclusivement sur PC, pour les deux versions, y compris Steam et Battle.net, de sorte que toutes les versions console de Call of Duty Modern Warfare 2 sont Ils vous évitent de cette étape obligatoire pour l’instant.