Comment effacer le cache sur Fire Stick pour un meilleur streaming

Les appareils Fire TV d’Amazon sont un excellent moyen de diffuser tout votre contenu TV préféré sans avoir à posséder une connexion réseau câblée. Le simple fait de posséder un appareil Fire TV et une connexion Internet peut ouvrir le monde de la diffusion en continu de tout ce que vous voulez. Bien que tout cela soit formidable, il y a des moments où vous avez peut-être remarqué que votre appareil Fire TV ralentissait. Si vous rencontrez un tel problème sur votre Fire Stick, voici comment vous pouvez vider le cache sur Fire Stick.

Bien sûr, vous avez peut-être vérifié les mises à jour du système et même effectué une réinitialisation pour résoudre ce problème. Bien que le problème ait peut-être été résolu temporairement, vous remarquez que les problèmes apparaissent, ce qui est aussi ennuyeux qu’un invité non invité. Eh bien, la principale raison des ralentissements et d’autres problèmes peut simplement conduire à une raison : l’accumulation de fichiers de cache sur votre appareil Fire TV pour l’application en question. Dans ce guide, nous vous montrerons comment vider le cache de votre appareil Fire TV.

Comment effacer le cache sur Amazon Fire TV Stick

Avant de voir comment vous pouvez effacer les fichiers de cache sur votre appareil Fire TV, vous devez tous comprendre quelles sont les raisons du nettoyage des fichiers de cache.

Système Fire TV lent et ne répond pas

L’application en question continue de planter, ne se charge pas ou a des performances très lentes.

Erreurs de mise en mémoire tampon et de diffusion

Manquer d’espace de stockage.

Effacer le cache sur Fire TV

Voyons maintenant les étapes à suivre pour vider le cache de votre appareil Fire TV. Cependant, vous devez noter que vous devrez vider manuellement le cache de chaque application car il n’y a pas d’option de nettoyage du cache à l’échelle du système. Quoi qu’il en soit, suivez ces étapes.

Sélectionnez l’option Paramètres sur l’écran de votre appareil Fire TV. Maintenant, sélectionnez l’icône Applications dans le menu Paramètres. Ensuite, choisissez Gérer les applications installées. Tout ce que vous avez à faire est de parcourir l’application qui semble causer divers problèmes et de la sélectionner. Vous pouvez maintenant choisir l’option qui dit Effacer le cache. En le sélectionnant, vous effacerez les fichiers de cache de l’application en question. Vous pouvez également choisir l’option Effacer les données. Cela supprimera simplement tous les fichiers liés à l’application particulière. Notez que cette option vous obligera à vous reconnecter à l’application.

Réinstaller l’application pour vider le cache

Une autre façon de vider le cache et le champ de données d’une application consiste à désinstaller l’application. Vous pouvez suivre ces étapes pour désinstaller l’application de votre appareil Fire TV.

Sélectionnez l’option Paramètres sur l’écran d’accueil de votre Fire TV. Sélectionnez maintenant Applications suivi de Gérer les applications installées. Parcourez la liste des applications et sélectionnez l’application que vous souhaitez désinstaller. Choisissez l’option Désinstaller et confirmez la désinstallation de l’application de votre appareil Fire TV. L’application a maintenant été supprimée de votre appareil Fire TV.

Devriez-vous réinitialiser Fire TV pour vider le cache ?

Comme on le sait, l’option de réinitialisation n’est utilisée que lorsque votre appareil semble avoir trop de problèmes ou lorsque vous souhaitez vendre l’appareil ou le remettre à quelqu’un d’autre. Donc effectuer une réinitialisation juste pour vider le cache n’est pas vraiment la solution idéale. Mais, si vous devez effectuer une réinitialisation, vous pouvez suivre notre guide définitif sur la façon d’effectuer une réinitialisation d’usine sur n’importe quel appareil Fire TV, y compris FireSticks et FireCubes.

Plus d’articles connexes :