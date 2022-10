Gotham Knights à 30 fps et sans mode coopératif à 4 sorties

Le prochain Gotham Knights accumule les nouvelles douces-amères à peine 5 jours après sa sortie. Ok, on savait que Batman ne serait pas de la fête, mais ce qu’on n’imaginait pas, c’est l’absence d’un mode performance avec 30 fps fixes et la coop promise. Bien que ce dernier sera résolu sous peu, le premier deviendra une réalité.

Gotham Knights et la génération fantôme

Comme cette génération de consoles est étrange. Il semble coincé dans une poussée éternelle (comme la série Rings of Power). À l’impossibilité à de nombreuses reprises d’obtenir une machine en raison de la crise des composants, à la présence pratiquement nulle de jeux impossibles dans la génération précédente, en via ce qui nous concerne, des fonctionnalités promises telles qu’une résolution plus élevée ou des performances plus élevées, qui se sont avérées être comme Superman et Clark Kent (ou les protas de Lady Halcon), il n’y a aucun moyen de les voir ensemble.

Dans Discord, il a été impliqué lorsque Fleur Marty, productrice exécutive du studio de développement, a déclaré que le jeu atteindrait des consoles plafonnées à 30 fps. Bien que l’explication soit compréhensible, dans un jeu à forte composante coopérative c’est le meilleur moyen de maintenir la stabilité, les commentaires montrent qu’ils sont loin de plaire à la communauté. Et la colère peut aussi être bien fondée. Une option 60fps n’aurait-elle pas été souhaitable en jouant en solo ? Il semble que ce ne soit pas de la part des responsables du jeu.

Pour boucler le jeu, ladite coopérative à 4 ne sortira pas, mais arrivera fin novembre, ce qui a encore aggravé les incendies. Et nous devons aussi essayer d’être compréhensibles ici. Nous devrons supposer que c’était un sacrifice nécessaire pour que Gotham Knights arrive aussi poli et solide que possible. À partir de là, nous vous recommandons deux choses pour vous calmer : lisez nos premières impressions sur le jeu, ainsi que les livres Blood, sweat and pixels et Press Reset, de Jason Schreier. Rien de tel que de se plonger dans ses pages houleuses pour comprendre un peu mieux à quel point le miracle de la fabrication de jeux vidéo est complexe.