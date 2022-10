Je vais mettre en place mon site web, de quel serveur ai-je besoin ?

Qu’il s’agisse d’un blog personnel, d’une idée d’entreprise, d’une page web pour promouvoir votre marque… Vous ne serez pas à court d’idées pour mener à bien votre projet. Et le serveur est l’élément le plus important pour offrir un site web de qualité qui attire un plus grand nombre d’utilisateurs.

Les temps de chargement sont par exemple très importants, vous devez donc très bien choisir le type de serveur qui vous intéresse. Examinons les options disponibles sur le marché pour savoir quelle est la meilleure option.

Types de serveurs : hébergement ou VPS

Nous arrivons ici à un autre des points les plus importants lors de la création d’une page web : le choix du serveur. Ici on peut miser sur deux options, un hébergement traditionnel ou miser sur un serveur VPS.

Les deux options offrent de bons résultats, mais l’option d’un serveur VPS est toujours meilleure. Un hébergement et un serveur VPS sont tous deux des systèmes de stockage pour stocker toutes les données de votre page, qu’il s’agisse de photos, de vidéos ou d’autres fichiers.

Mais il y a une grande différence entre un hébergement et un serveur VPS : alors que dans la première option on partage le serveur avec d’autres clients, dans le cas d’un serveur VPS on a affaire à un service exclusif pour votre site web.

L’hébergement est généralement une option moins chère car il offre des performances inférieures. Au lieu de cela, un serveur VPS offre des performances nettement supérieures, améliorant les temps de chargement et la quantité de données envoyées.

Un serveur dédié à votre projet qui vous permettra de l’utiliser sur plus d’une page web. De plus, il offre des niveaux de sécurité et de confidentialité plus élevés, donc parier sur un serveur VPS est la meilleure option, surtout si vous souhaitez mettre en place un site Web axé sur les affaires et les ventes.

Le meilleur de tout est que, bien que les serveurs VPS aient généralement un prix plus élevé que l’hébergement traditionnel, vous pouvez parier sur IONOSune plateforme VPS qui vous propose ses services à partir de 1 euro par mois.

Il a toutes sortes d’options pour que vous puissiez avoir un serveur VPS qui répond aux besoins de votre site Web. De plus, à mesure que le trafic augmente, vous pouvez toujours améliorer votre service contractuel.

Vous pouvez essayer le service pendant un mois, qui est le séjour minimum, pour tester les avantages offerts par les serveurs VPS IONOS, tels que la facturation interactive, le trafic illimité, l’assistance 24h/24 et 7j/7, le système de stockage SSD-SAN pour garantir la meilleure réponse et bien plus encore. Suite.

Alors, maintenant que vous savez que parier sur un serveur VPS est une meilleure option que l’hébergement lorsqu’il s’agit de faire votre propre site web, et vu que les prix de ce type de service sont beaucoup plus ajustés que prévu, n’hésitez pas à Parier sur cette plateforme pour que votre page ait le succès qu’elle mérite.