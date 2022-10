Installation de la pompe à chaleur : Ce travail est nécessaire

Branchez dans la prise, actionnez l’interrupteur, c’est fait – malheureusement ce n’est pas si facile. Car l’installation d’une pompe à chaleur doit être réalisée par une entreprise spécialisée.

Une planification minutieuse est une condition préalable à l’installation. Le type de pompe à chaleur qui convient à votre maison et le montant des coûts d’installation dépendront de divers facteurs.

Voici un aperçu des différentes mesures de construction qui (peuvent) survenir.

Contenu:

jardinage

L’énergie doit venir de quelque part : de la terre, de l’eau ou de l’air. Cela se produit finalement à l’extérieur dans votre jardin. Le type de thermopompe dépend des travaux à effectuer sur votre terrain.

Deux puits doivent être forés pour une pompe à chaleur qui puise dans les eaux souterraines (Image : Association allemande des pompes à chaleur)

Pour une pompe à chaleur à eau il faut faire forer deux puits, pour une pompe à chaleur avec sondes géothermiques il faut aussi creuser profondément dans le sol. Premièrement, les conditions géologiques doivent être en place pour que cela se produise. Deuxièmement, les permis nécessaires doivent être en place. Troisièmement, le site de forage doit être accessible aux plates-formes de forage.

Une pompe à chaleur avec capteurs géothermiques n’est pas profonde, mais large. Les collecteurs sont posés à quelques mètres de profondeur, mais sur une grande surface. Vous avez besoin d’une surface deux fois plus grande que la surface habitable que vous souhaitez chauffer. Cette zone ne doit pas être scellée par la suite et seulement plantée si les racines ne vont pas aussi profondément et peuvent endommager les collecteurs.

Lors de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique, les capteurs sont posés sur une assez grande surface (Image : Federal Heat Pump Association)

Une pompe à chaleur à air nécessite le moins d’espace dans le jardin, seulement 2-3 mètres carrés. Le coût des travaux est faible. Il ne doit pas se trouver sous la fenêtre de votre chambre ou celle de votre voisin, car l’air aspiré fait toujours du bruit. Les appareils plus récents fonctionnent beaucoup plus silencieusement. Il existe également des pompes à chaleur à air avec des lignes plus longues qui peuvent être installées un peu plus loin de la maison.

En fin de compte, cela dépend de l’état de votre propriété, quelle pompe à chaleur est la bonne :

pouvez-vous forer profondément Avez-vous les autorisations pour cela ?

Vous disposez de suffisamment d’espace pour poser les capteurs d’une pompe à chaleur géothermique ?

Avez-vous une place de stationnement pour une pompe à chaleur à air?

Travail en chaufferie

Que la chaleur soit puisée dans le sol, la nappe phréatique ou l’air, un échangeur de chaleur dans la chaufferie doit la restituer au système de chauffage. Des modifications sont également nécessaires pour cela. Tout d’abord, l’ancien brûleur doit être retiré.

Nous avons décrit le fonctionnement d’une pompe à chaleur dans un autre article.

Avec les pompes à chaleur qui puisent la chaleur de la terre ou de la nappe phréatique, vous n’avez besoin que d’un seul système au sous-sol : un monobloc. L’espace nécessaire doit simplement être disponible.

Une pompe à chaleur géothermique pour un immeuble prend de la place dans la chaufferie (Image : Stiebel Eltron)

Il existe deux types de pompes à chaleur air. Plus rares sont les pompes à chaleur monobloc, qui sont uniquement à l’extérieur, mais qui fonctionnent moins bien. Dans la plupart des cas, cependant, il s’agit de pompes à chaleur split avec une partie à l’intérieur de la maison et une seconde partie à l’extérieur. Dans ce cas, le système prend moins de place au sous-sol. Ou dans la buanderie, qui abrite également le système de chauffage si la maison n’a pas de sous-sol.

percer le mur extérieur

Si la chaleur est prélevée à l’extérieur pour être transférée au système de chauffage à l’intérieur, la chaleur doit également traverser le mur.

Avec un nouveau bâtiment, ce n’est pas un problème. Ensuite, les câbles peuvent même être introduits dans la maison par le bas à travers le panneau de sol. Dans une maison existante, cependant, le mur extérieur doit être percé afin de pouvoir poser les tuyaux.

Là où cela est le mieux fait et combien d’efforts sont nécessaires pour cela dépendent encore une fois des conditions locales.

Les appareils les plus fréquemment installés sont les pompes à chaleur à air au format split block. Là, un fluide frigorigène circule entre l’intérieur et l’extérieur. Les exigences pour ces lignes sont légèrement plus élevées que pour les appareils monosplit, qui n’envoient que de l’eau à travers le mur de la maison – mais finalement pas un problème.

isoler la maison

La pompe à chaleur remplace l’ancien brûleur de chauffage – c’est fini, n’est-ce pas ? Pourquoi reconstruire encore plus ?

Cependant, une pompe à chaleur génère généralement une température de départ inférieure à celle d’autres appareils de chauffage. Il s’agit de la température de l’eau circulant dans les radiateurs. Afin de maintenir une température ambiante constante, les pièces ne doivent pas perdre beaucoup de chaleur.

Pour qu’une maison ne perde pas trop de chaleur, les murs et le toit doivent être bien isolés (Image : Peggy/Pixabay)

La meilleure façon de le faire est d’avoir une bonne isolation. Les plus grands ponts thermiques dans la pièce sont les fenêtres. Un remplacement a déjà un grand effet sur le maintien de la chaleur dans la pièce. L’isolation du mur extérieur serait la mesure suivante.

D’un point de vue purement écologique, isoler la maison serait en fait la première étape, et installer une pompe à chaleur seulement la seconde.

Remplacer le radiateur

Un autre remède contre les déperditions de chaleur dans les pièces consiste à augmenter les surfaces de chauffe. Lorsque l’eau des radiateurs n’est pas aussi chaude, elle a besoin d’une plus grande surface de contact avec l’air pour transférer la même quantité d’énergie à l’air.

Le chauffage au sol dégage de la chaleur sur une grande surface (Image : Viega)

La meilleure façon d’y parvenir est d’installer un chauffage au sol. Cela fonctionne également très bien avec une température de départ plus basse. Parfois, il suffit de remplacer le radiateur. En fin de compte, cela doit être évalué par un spécialiste sur place.

Cependant, ce problème n’existe que dans les maisons mal isolées, c’est-à-dire dans de nombreux bâtiments anciens. Dans les nouveaux bâtiments économes en énergie ou lorsqu’il y a généralement une bonne isolation, il peut même être inverse que des radiateurs moins nombreux et plus petits suffisent car il n’y a pratiquement pas de perte de chaleur.

Installer du photovoltaïque

Une pompe à chaleur consomme de l’électricité. Mais c’est cher en ce moment. Il est donc logique de le produire soi-même et de faire installer un système photovoltaïque sur le toit en plus de la pompe à chaleur. Mais ce n’est pas nécessaire.

Un système photovoltaïque sur le toit est un bon complément à la pompe à chaleur (Image : IBS Solar)

Dans une construction neuve, l’Etat ne subventionne pas l’installation d’une pompe à chaleur à titre individuel, mais uniquement dans le cadre d’une construction neuve économe en énergie. L’installation d’un système photovoltaïque peut également être financée dans ce cadre.

Trouver un atelier pour pompes à chaleur

Il n’est pas si facile de trouver une entreprise qui installe une pompe à chaleur pour vous. Les délais d’attente sont longs car la demande est forte et le matériel et le personnel spécialisé se font rares.

En 2021, 150 000 pompes à chaleur ont été installées en Allemagne, et à partir de 2024 il devrait y avoir 500 000 pompes à chaleur par an. En l’an 2030, un total de 4 à 6 millions de pompes à chaleur devraient alors être en service selon la volonté du ministre fédéral de l’Économie Habeck. Le nombre de commandes ne cesse d’augmenter.

Le plus gros obstacle lors de l’installation d’une pompe à chaleur est de trouver un atelier (Image : Vaillant)

Ces mêmes entreprises artisanales devraient également optimiser les systèmes de chauffage au gaz et au mazout existants afin de passer l’hiver prochain avec le moins de consommation possible.

Alors attention : la pénurie de main-d’œuvre qualifiée peut entraîner des prix exorbitants, mais aussi du travail bâclé. De nombreuses entreprises recommandent donc des versions standard avec peu d’efforts lors de l’installation. Cela peut aussi être un conseil avisé.

Si vous souhaitez éviter toute déception et ne souhaitez pas faire de recours ultérieurement, il est préférable de contacter une entreprise spécialisée plus importante. Par ailleurs, Netcost-security.fr propose également un service d’installation de pompes à chaleur. Sur demande, nos collègues créeront pour vous un concept de chauffage, de chauffage et de climatisation – individuellement pour votre maison.

Conclusion : des obstacles élevés, mais plus vite c’est mieux

Il existe de nombreuses raisons d’installer une pompe à chaleur : faibles coûts énergétiques, respect de l’environnement, climat, pas d’utilisation de combustibles fossiles, subventions gouvernementales pour l’installation.

Cependant, la demande dépasse actuellement l’offre. Plus de personnes souhaitent faire installer une pompe à chaleur que les entreprises spécialisées ne peuvent traiter ces commandes. De plus, le coût d’installation d’une pompe à chaleur est élevé et ne sera amorti qu’avec le temps.

Les mesures de construction à prendre et le montant des coûts dépendent fortement des conditions sur le site :

Quel type de pompe à chaleur peut réellement être installé sur la propriété ?

Quels travaux faut-il faire dans la maison ? Perçages de mur extérieur ? mesures d’isolation?

Les radiateurs des chambres doivent-ils être remplacés ? Faut-il installer un plancher chauffant ?

Image en vedette : Stiebel Eltron