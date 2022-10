Sony et Microsoft dépensent des millions chaque mois sans retour direct pour satisfaire leurs abonnés au service

Dans le contexte : dans la génération actuelle de guerres de consoles, beaucoup repose sur les services d’abonnement de Sony et de Xbox, peut-être même plus que jamais. Cette supposition est soutenue par les deux sociétés qui ont récemment restructuré PlayStation Plus et Game Pass. Un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis renforce cette notion.

En septembre, Snail Games a déposé un S1 auprès de la SEC alors qu’il se prépare à devenir public. Le S1 est l’un des nombreux documents financiers de routine exigés par la Commission avant qu’une entreprise puisse demander l’inscription d’actions en bourse.

Snail est un développeur et éditeur indépendant surtout connu pour Ark: Survival Evolved, du développeur Studio Wildcard. Snail s’appuie fortement sur ce fait, mentionnant le jeu par son nom au moins 40 fois dans son S1.

Snail affirme que pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, l’écrasante majorité de ses revenus provenait des ventes numériques via des plateformes en ligne comme Steam, Xbox Live et le PlayStation Network. Ce n’est pas surprenant, étant donné que le disque de jeu physique est en voie d’extinction.

Ce qui est plus intéressant, c’est la reconnaissance par Snail qu’en novembre 2021, Sony a payé 3,5 millions de dollars pour rendre Ark gratuit pour les membres PlayStation Plus pendant cinq semaines. Le contrat stipulait que le jeu devait respecter ou dépasser certaines « obligations de performance » non spécifiées – légalement parlant pour « votre jeu doit générer un nombre spécifique de téléchargements pour recevoir le montant total du contrat ». Cette période gratuite a commencé le 1er mars 2022 et Snail a déclaré avoir rempli son obligation le premier jour.

Gardez à l’esprit que Sony a payé 3,5 millions de dollars sans rien recevoir en retour, sauf l’espoir que le jeu aiderait à conserver les abonnés actuels et peut-être à en amener quelques nouveaux dans le giron. Cependant, Sony n’était pas le seul à avoir remis des piles de factures à Snail pour avoir le privilège d’offrir Ark gratuitement aux clients.

Microsoft a conclu un accord de licence avec Snail en 2018 pour proposer Ark sur Game Pass. Bien que l’éditeur n’ait pas mentionné les revenus des années passées, il a déclaré qu’Ark 1 avait récolté 2,5 millions de dollars au cours des deux premiers trimestres de 2022 seulement. Il a également noté que cette sauce était si bonne qu’elle a modifié son contrat avec Game Pass pour être renouvelé. « perpétuellement » chaque année sans date d’expiration. Snail a également reçu 2,3 ​​millions de dollars supplémentaires de Xbox cette année, désignés comme « revenus différés » pour Ark 2, qui sortira l’année prochaine. Le contrat Ark 2 est bon pour trois ans, mais en fonction des performances, cela pourrait également changer.

Ce qui est stupéfiant ici, c’est qu’il ne s’agit que d’un seul jeu. Sony propose jusqu’à cinq titres gratuits par mois pour les abonnés PS Plus. Alors que certains n’ont rien d’enthousiasmant, certains joyaux décents et parfois plus anciens sont souvent dans le lot. Yakuza: Like a Dragon, FIFA 22, Ghostrunner et Hitman 2 ont tous été récemment présentés comme des cadeaux PS +. Sur la base des chiffres de l’Ark, dire que Sony dépense entre 7,5 et 17,5 millions de dollars par mois pour satisfaire les abonnés PS + serait une supposition prudente.

La situation dans son ensemble est que Sony et Microsoft parient gros sur leurs plateformes d’abonnement respectives. Ils dépensent des millions de dollars par mois dans des jeux qui ne leur rapportent aucun revenu direct. On pourrait donc dire qu’ils misent sur ces avantages pour que les revenus d’abonnement continuent non seulement de circuler, mais de croître.