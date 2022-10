Microsoft dévoile la mise à jour de Surface Studio 2+ avec les graphiques RTX 3060

Dans le contexte : la gamme de PC tout-en-un Microsoft Surface Studio est probablement destinée aux entreprises clientes, où le prix élevé et le manque relatif d’évolutivité ne sont pas des points sensibles. Même ainsi, il aurait été agréable de voir un processeur de la génération actuelle dans une machine qui coûte autant.

Lors de son Surface Event 2022, Microsoft a enfin dévoilé le successeur de son ordinateur de bureau tout-en-un Surface Studio 2, vieux de quatre ans. Le nouveau Surface Studio 2+ présente des composants internes améliorés tandis que l’extérieur reste essentiellement le même, ce qui pourrait expliquer pourquoi la société n’a pas pensé qu’il valait la peine d’augmenter le numéro de version.

Le PC AIO de Microsoft conserve tous ses composants dans un petit boîtier de type Mac mini qui agit comme la base de son support, permettant à l’écran d’être plus fin. Il est livré avec le Core i7-11370H de 11e génération d’Intel, un processeur lancé en janvier 2021. Il est décevant que Microsoft n’ait pas opté pour un processeur Alder Lake plus moderne – ou même une alternative AMD telle que Rembrandt – surtout compte tenu du prix de celui-ci. l’ordinateur.

La carte graphique a connu une mise à niveau massive, passant d’une Nvidia Geforce GTX 1060 ou GTX 1070 à un GPU pour ordinateur portable RTX 3060 avec 6 Go de VRAM. Étonnamment, le Surface Studio 2+ n’a qu’une seule configuration, avec 32 Go de RAM DDR4 et un SSD de 1 To qui attendent les utilisateurs prêts à l’emploi. Cependant, si l’appareil ressemble à son prédécesseur, ces versions doivent être mise à niveau par l’utilisateur.

Microsoft a conservé l’écran PixelSense de 28 pouces avec 4 500 x 3 000 pixels (192 PPI), mais il prend désormais en charge Dolby Vision. La charnière Zero Gravity facilite les réglages et permet aux utilisateurs de l’incliner presque horizontalement, ce qui facilite le dessin ou le socket de notes sur l’écran tactile.

La connectivité est un autre domaine qui a connu quelques améliorations pour l’aligner davantage sur les machines modernes. Le nouveau Surface Studio 2+ dispose de trois ports USB 4.0/Thunderbolt 4 (avec prise en charge d’un écran externe), de deux ports USB-A, d’une socket casque 3,5 mm et d’un port Ethernet 1 Gbit/s. Il prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1, et Microsoft a même ajouté un capteur de lumière ambiante.

Le Microsoft Surface Studio 2+ est au prix de 4 299 $ seul ou de 4 499 $ si vous souhaitez que la souris, le clavier et le stylet Surface soient intégrés. Vous pouvez le précommander aujourd’hui et il commencera à être expédié le 25 octobre.