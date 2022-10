Un travailleur à distance licencié pour avoir refusé de garder sa webcam allumée remporte une affaire de licenciement abusif

Une patate chaude : Une entreprise américaine dont le siège est en Floride doit verser des milliers de dollars à un travailleur à distance basé aux Pays-Bas après l’avoir licencié pour avoir refusé de garder sa webcam activée toute la journée. Le tribunal néerlandais qui a statué en faveur de l’employé a suggéré que ce type de surveillance viole les droits de l’homme.

Chetu a déclaré que l’employé devait assister à une salle de classe virtuelle, ce qui impliquait de laisser sa webcam allumée toute la journée et de surveiller son écran à distance. La personne anonyme a déclaré que le fait d’être surveillé pendant « 9 heures par jour » était une atteinte à sa vie privée et le mettait mal à l’aise, alors il a refusé d’allumer la caméra.

La société de développement de logiciels Chetu a rapidement licencié l’employé pour son « refus de travailler » et son « insubordination ». Il a poursuivi l’entreprise devant un tribunal néerlandais pour licenciement abusif et a obtenu gain de cause. « Le suivi par caméra pendant huit heures par jour est disproportionné et interdit aux Pays-Bas », a déclaré le tribunal dans son verdict.

Travailler en sous-vêtements devient de plus en plus risqué

Le tribunal a également semblé suggérer que l’affaire était une question de droits de l’homme lorsqu’il a cité la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La surveillance vidéo d’un employé sur le lieu de travail, qu’elle soit cachée ou non, doit être considérée comme un intrusion considérable dans la vie privée du salarié.

TechCrunch note que Chetu aurait probablement échappé aux répercussions du licenciement si l’employé avait été basé en Floride, un État à volonté où les employeurs peuvent licencier des travailleurs pour quelque raison que ce soit.

Chetu a été condamné à verser à l’employé 2 600 $ en salaire impayé, 9 245 $ en aide à la transition des travailleurs et 8 150 $ pour résiliation abusive du contrat. Il doit également payer une amende de 50 000 $ et a reçu une ordonnance de suppression de la clause de non-concurrence de l’employé.

Chetu ne s’est jamais présenté pour l’affaire. Elle a depuis dissous sa succursale néerlandaise et, à compter du 1er septembre 2022, radiée du registre du commerce du pays.

La pandémie a vu la majeure partie du monde passer au travail à domicile. Aujourd’hui, des entreprises telles qu’Apple et Tesla ont essayé de ramener du personnel au bureau, ce qui a entraîné de nombreuses réactions. Plus d’entreprises sommes permettant au personnel de travailler à distance en permanence, mais le coût pourrait être une surveillance plus invasive, du moins dans les pays qui l’autorisent.