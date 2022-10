L’AMD Radeon RX 6900 XT est maintenant disponible pour moins de 700 $

Dans le contexte : Nous avons beaucoup entendu parler de la baisse des prix des cartes graphiques Nvidia de la série RTX 3000 depuis un certain temps maintenant, en particulier les modèles haut de gamme. Mais ce ne sont pas seulement les GPU de Team Green qui deviennent moins chers. L’AMD Radeon RX 6900 XT, qui peut égaler et surpasser le RTX 3090 dans certaines références de jeu, peut désormais être trouvée pour moins de 700 $, avec le modèle le moins cher à seulement 669 $.

Les prix des cartes graphiques Nvidia et AMD ont chuté ces derniers mois en raison de la baisse de la demande, de la chute de l’extraction de GPU, de l’offre excédentaire et des entreprises qui se précipitent pour éliminer les stocks avant les lancements de RTX 4000 et Radeon 7000 de nouvelle génération.

Les déclinaisons RTX 3080 et RTX 3090 ont connu de grosses baisses. Les rejoindre est la deuxième carte d’AMD, la Radeon RX 6900 XT, qui est maintenant disponible pour moins de 700 $.

La XFX Radeon RX 6900 XT Speedster SWFT 319 est disponible sur Amazon pour 689,99 $. Vous pouvez également récupérer le XFX Radeon RX 6900 XT Speedster MERC 319 sur le site pour 699,99 $.

Il n’y a pas qu’Amazon où vous pouvez acheter la Radeon RX 6900 XT à un prix avantageux. Le Phantom Gaming D d’ASRock est en vente sur Newegg pour 669,99 $.

Dans notre test du RX 6900 XT l’année dernière, nous avons constaté qu’il surpassait le RTX 3090 sur 18 jeux en 1080p et 1440p. Vous pouvez également voir comment la carte se compare au RTX 3080 12 Go sur 50 références de jeu. À titre de comparaison, le RTX 3090 le moins cher (non remis à neuf) sur Newegg est de 948 $, tandis que le RTX 3080 12 Go le moins cher est de 749 $.

Tout cela est bien loin des mois de prix gonflés et de stocks bas que les joueurs ont dû endurer après le lancement d’Ampere en septembre 2020. Les prix des cartes ont culminé en mai 2021 lorsqu’elles se sont vendues plus de trois fois leur PDSF.

Le marché connaîtra sans aucun doute à nouveau des turbulences mercredi lorsque la première des cartes Lovelace de Nvidia, la RTX 4090, arrivera. Le nouveau produit phare ressemble à une bête absolue en termes de performances et de taille, mais certains modèles coûteront jusqu’à 2 000 $. Attendez-vous à ce que les cartes de la génération actuelle comme le RX 6900 XT deviennent encore moins chères après le lancement.