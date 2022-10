3 jeux Steam gratuits qui ne sont pas vos jeux « typiques »

Vous savez déjà que jouer gratuitement est devenu un peu plus facile ces derniers temps grâce aux offres qu’ils lancent chaque mois à la fois sur Epic Games Store et avec Prime Gaming (ou Sony et Microsoft sur PlayStation et console Xbox), qu’au moins aussi loin en ce qui concerne le PC, ils nous procurent généralement de la joie de temps en temps. Mais dans le cas de Steam, c’est le seul qui résiste actuellement à faire quelque chose comme ça, au-delà des week-ends au cours desquels il ouvre les portes aux processus de test sur les titres AAA.

Libre de jouer quand vous voulez

Maintenant, si ce que vous voulez, c’est trouver quelque chose de similaire à un jeu AAA gratuit sur Steam, nous avançons déjà que non, vous ne le trouverez pas car ceux de Gabe Newell sont toujours concentrés sur la stratégie de nous faire payer tant que c’est ce que veut le développeur. Qu’il y ait toujours des cas dans lesquels le téléchargement du jeu est entièrement gratuit et ensuite cela dépend de ce que nous aimons que nous prenions la décision d’investir de l’argent dans des achats en jeu ou non.

Parmi ces jeux gratuits, que Steam lui-même catalogue de cette manière, nous en avons sélectionné un tas qui, pour le dire rapidement, sortent un peu de la norme habituelle. Ce n’est pas qu’ils soient fous d’originalité, mais ils sont hors des feux de la rampe qui ont toujours les mêmes franchises qui sont arrivées ces dernières années. Et il en va de même pour votre tout nouveau Steam Deck.

Phantasy Star Online Nouvelle Genèse

La mythique franchise SEGA, qui propose des jeux sur les anciennes consoles 8 et 16 bits, a fait un bond en qualité sur la Dreamcast grâce à un Phantasy Star Online dont on se souvient encore et qui s’est poursuivi plus tard sur la Gamecube. Cette version est un héritier direct de cette merveille et nous invite à accomplir de petites missions sur différentes planètes et systèmes, avec des amis, ou à passer un bon moment dans le hall où tous les aventuriers se rassemblent. Un jeu que vous devriez essayer et que vous avez entièrement gratuit sur Steam dans le plus pur style MMO… mais avec une légère touche japonaise et spatiale.

titans de la boutique

Si vous préférez quelque chose de plus banal, voici un jeu de rôle dans lequel vous vous mettrez dans le skin d’un marchand qui doit investir des ressources pour acquérir des équipements, des composants et remplir les conférences de sa boutique de produits pour lui vendre ce qu’il fait (et voici la tournure amusante) à une sorte de super-héros qui se frayent un chemin à travers la ville. En effet, dans ce jeu, nous serons ceux qui gagneront de l’or grâce à la renommée et à la popularité de certains personnages qui pourraient très bien jouer dans des films de style Marvel et sauver l’humanité de terribles dangers.

Ligne d’ombre

Ce jeu, quand vous lancerez le jeu de la vidéo vous vous direz : « Eh bien, quelle originalité de nommer un tireur ». Eh bien, tout a une explication. De ce côté nous n’incluons pas ce Shatterline ici mais plutôt pour la partie coopérative qui a un twist très intéressant pour un titre que l’on peut considérer comme un FPS. Et c’est que lorsqu’on y joue en compagnie d’un collègue, ce titre devient un roguelike, ce qui ajoute un point plus intéressant à son développement. Bien sûr, vous l’avez dès maintenant en accès anticipé et ce sera comme ça, gratuit, jusqu’en février 2023 quand la version finale arrivera. Alors profitez-en.