Avertissement de sécurité Facebook : les applications frauduleuses ont volé les identifiants de connexion [U: List of apps]

Mise à jour : Les noms des applications sont maintenant connus. Apple les a supprimées de l’App Store, mais les applications doivent également être supprimées des appareils – voir la liste ajoutée à la fin de l’article.

Meta a émis un avertissement de sécurité Facebook à environ un million d’utilisateurs indiquant que leurs identifiants de connexion pourraient avoir été volés par des applications frauduleuses. Alors que la plupart des applications étaient des applications Android, 47 d’entre elles étaient des applications iOS trouvées dans l’App Store d’Apple…

De nombreuses applications et sites Web proposent des options de connexion tierces, les plus courantes étant :

Se connecter avec Facebook

Connectez-vous avec Google

Connectez-vous avec Apple

L’intention derrière ces méthodes de connexion est de rendre plus rapide et plus facile l’utilisation d’une application, en évitant d’avoir à créer un compte. Cependant, un mauvais acteur peut également utiliser cette approche pour voler vos informations d’identification.

Engadget rapporte que c’est ce que tout un tas d’applications frauduleuses ont fait avec l’option « Connexion avec Facebook ».

Meta avertit 1 million d’utilisateurs de Facebook que les informations de leur compte peuvent avoir été compromises par des applications tierces d’Apple ou des magasins Google. Dans un nouveau rapport, les chercheurs en sécurité de l’entreprise affirment qu’au cours de l’année dernière, ils ont identifié plus de 400 applications frauduleuses conçues pour détourner les identifiants de compte Facebook des utilisateurs. Selon la société, les applications sont déguisées en services « amusants ou utiles », comme des éditeurs de photos, des applications pour appareils photo, des services VPN, des applications d’horoscope et des outils de suivi de la condition physique. Les applications demandent souvent aux utilisateurs de « se connecter avec Facebook » avant de pouvoir accéder aux fonctionnalités promises. Mais ces fonctionnalités de connexion ne sont qu’un moyen de voler les informations de compte des utilisateurs de Facebook. Et le directeur de Meta, Threat Disruption, David Agranovich, a noté que de nombreuses applications identifiées par Meta étaient à peine fonctionnelles.

Avertissement de sécurité Facebook

Si vous avez utilisé l’une des applications frauduleuses connues, Meta vous enverra un message dans l’application Facebook :

Un avis de sécurité de Meta Vous vous êtes peut-être connecté à Facebook à partir d’une application malveillante conçue pour voler votre

Informations sur le compte Facebook. Pour protéger vos informations, nous vous recommandons de sécuriser votre compte immédiatement.

Le site indique que les applications iOS identifiées semblaient principalement cibler les utilisateurs professionnels, avec des noms tels que Meta Business, FB Analytic, etc.

Meta a fourni la liste complète des applications à Apple et à Google, afin qu’elles puissent être supprimées de leurs magasins d’applications respectifs.

Apple fait bien sûr valoir que son processus d’test des applications protège les utilisateurs des escroqueries, et c’est pourquoi il ne devrait pas être obligé par des préoccupations antitrust d’autoriser les magasins d’applications tiers ou le chargement latéral d’applications iOS.

On pourrait dire que cette dernière révélation fournit des munitions aux deux côtés du débat. D’une part, des dizaines d’applications frauduleuses ont réussi l’test des applications malgré le fait que (a) elles volaient des informations d’identification et (b) fonctionnaient à peine. D’autre part, il y avait beaucoup moins de ces applications dans l’App Store que dans le Play Store de Google.

Liste complète des applications iPS concernées

Si vous avez installé l’une de ces applications, vous devez supprimer l’application, puis modifier votre mot de passe Facebook.

ID d’application iOS Nom de l’application 1555651942 Optimisation de la publicité FB 1561642325 Gestionnaire d’annonces commerciales 1563142182 Analyse des annonces 1564091908 Optimisation des publicités FB 1566705026 FB Analytique 1566706023 Communauté d’annonces FB 1574530186 Annonces Ai Optimize 1587056055 Très chef d’entreprise 1591775710 Soutien aux entreprises FB 1593368297 Annonces Facebook 1596775769 Optimiseur de méta 1597553589 Pages du gestionnaire d’entreprise 1598946098 Gestionnaire d’annonces 1600072709 Gestionnaire de méta-annonces 1600404846 Méta d’optimisation des annonces 1601275530 Gestionnaire de pages FB 1602637866 Annonces commerciales 1603255418 Méta-entreprise 1603571287 Responsable Suite Affaires 1604086670 Coût des publicités FB 1607057895 Annonces Business Suite 1608743187 Horloge des annonces commerciales 1609915932 Annonces et pages 1610859814 Suite commerciale 1610944161 Entreprises et annonces 1612196202 Présentation du gestionnaire d’entreprise 1613983385 Annonces de la suite d’affaires 1619733733 Gestionnaire de suites de pages 1622402517 Méta-support d’entreprise 1623362126 Suite du gestionnaire de pages 1625368035 Pages méta d’entreprise 1626632781 Annonces de la suite d’affaires 1626692617 Annonces Connaissances commerciales 1629919774 Gestionnaires de suites de pages 1631778308 Suite des gestionnaires de pages 1632069527 Annonces Business Advance 1632606219 Suite du gestionnaire de pages 1633012933 Optimiser la suite d’affaires 1633016482 Suite du gestionnaire d’entreprise 1633078757 Gestionnaires de suites d’affaires 1633828994 Chargé d’affaires publicités 1635045234 Annonces Business Suite 1635301567 Pages du gestionnaire d’entreprise 1635555183 Responsable des annonces commerciales 1636196931 Suite du gestionnaire de publicités 1636825108 Pages du gestionnaire d’entreprise 1639572841 Annonces et suite commerciale

Photo : Dawid Sokołowski/Unsplash

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :