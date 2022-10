L’iPhone 14 est trop réfléchi: il lance les appels d’urgence même sur des montagnes russes

La nouvelle fonction de détection de collision est basée sur les données gyroscopiques : les dérapages et les freinages des montagnes russes sont classés comme des accidents mortels.

Crash Detection a été l’un des protagonistes de la présentation de l’iPhone 14. Il s’agit d’un système capable de détecter un accident et d’alerter immédiatement les autorités. Quelques semaines après le lancement des nouveaux appareils Cupertino, la journaliste Joanna Stern a écrit un reportage pour le Wall Street Journal dans lequel elle montre à quel point la fonction est un peu trop sensible. Selon plusieurs rapports, il est également activé sur des montagnes russes, causant de nombreux problèmes aux policiers qui reçoivent des appels d’urgence sans raison.

Comment fonctionne la détection de crash

La nouvelle fonctionnalité de l’iPhone 14 est basée sur les données du gyroscope. Lorsqu’un freinage brusque se fait sentir, l’iPhone 14 ouvre une notification et si l’utilisateur ne répond pas dans les 20 secondes, un appel au 911 est déclenché.Un message audio préenregistré est transmis ici et la localisation de l’utilisateur est également fournie. La détection de collision peut également être activée dans Apple Watch Series 8, SE et Ultra.

Comment éviter le problème des montagnes russes

Joanna Stern a publié sur son profil Twitter l’audio d’un appel au 911. Le message préenregistré d’Apple est entendu : « Le propriétaire de ce smartphone a été impliqué dans un grave accident de voiture et ne répond pas au téléphone ». Après l’avertissement vient l’information sur les coordonnées où l’accident a été détecté. En arrière-plan de l’appel, vous pouvez entendre les cris des personnes qui se trouvent sur les montagnes russes.

Pour éviter de déclencher ces appels il existe plusieurs solutions. Vous pouvez simplement laisser le téléphone au sol avant de faire de telles activités mais vous pouvez également désactiver la fonction Crash Detection ou mettre le smartphone en mode avion. Pour l’instant les signalements collectés ne sont qu’une poignée mais les nouveaux iPhones en circulation sont encore peu nombreux, puisqu’ils viennent tout juste d’arriver sur le marché.