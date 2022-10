Microsoft publie un guide pour optimiser les performances de jeu de Windows 11

TL;DR : Depuis la sortie de Windows 11 il y a environ un an, certains joueurs qui ont fait le saut ont constaté que leurs performances de jeu avaient légèrement diminué par rapport à Windows 10. Plus d’un an plus tard, Microsoft a publié un guide pour aider les utilisateurs à retrouver leur cadres.

Windows 11 n’a pas eu la première année la plus fluide, mais votre kilométrage variera. Au début, les processeurs AMD ont été affectés, perdant parfois près de 15 % de leurs performances, mais cela n’a duré que quelques semaines juste après le lancement. Un certain nombre d’acheteurs de Nvidia ont remarqué des baisses de trame importantes après la récente mise à jour 22H2 en septembre. Et dans l’ensemble, certaines personnes pensent que Windows 11 semble simplement moins « vivant » que Windows 10 (moi y compris).

De nombreux joueurs signalent que Windows 11 affecte également leurs performances dans le jeu, même après avoir tenté des correctifs tels que la désactivation de VBS, qui, selon nous, pourrait améliorer les fréquences d’images de manière assez cohérente. Cela a conduit de nombreux consommateurs à rétrograder vers Windows 10.

Cette semaine, Microsoft a publié un guide spécifiquement pour aider les joueurs à retrouver ces quelques images supplémentaires, simplement en limitant deux fonctionnalités dans Windows.

La première solution de Microsoft consiste à désactiver HVCI, également connu sous le nom d’intégrité de la mémoire. Selon Microsoft, « Memory Integrity aide à empêcher les attaquants d’injecter leur propre code malveillant et aide à garantir que tous les drivers chargés sur le système d’exploitation sont signés et dignes de confiance ». Bien que certains prétendent que l’intégrité de la mémoire peut être utilisée pour bloquer les attaques de ransomwares, utilisez donc cette astuce à vos risques et périls.

Microsoft assure que cette fonctionnalité sera automatiquement activée sur tous les nouveaux PC Windows 11, mais pas sur les ordinateurs exécutant déjà Windows 11, vous devrez donc peut-être l’activer dans ce cas.

Le deuxième conseil fourni consiste à désactiver Virtual Machine Platform. Le travail de Virtual Machine Platform consiste à « fournir des travaux de machine virtuelle de base pour Windows ». Cette fonctionnalité n’est pas non plus activée automatiquement, sauf si vous installez Windows 11 récemment. Aucune des options n’a été activée sur mon PC Windows 11, ce qui est légèrement préoccupant car leur objectif principal est d’améliorer la sécurité.

Microsoft prétend avoir reçu des commentaires des utilisateurs et remarqué que l’activation de l’intégrité de la mémoire et de la plate-forme de machine virtuelle peut dégrader les performances. En conséquence, Microsoft conclut que les joueurs peuvent « désactiver ces fonctionnalités pendant le jeu et les réactiver une fois le jeu terminé » s’ils veulent une expérience optimale de leur machine.

Malheureusement, Microsoft ne précise pas les performances que les utilisateurs peuvent tirer de la désactivation de ces fonctionnalités et ne fournit pas non plus de moyen plus simple ou automatisé pour que les fonctionnalités inutiles ne s’exécutent pas en arrière-plan lors des jeux. Cependant, sur la base de nos tests concernant VBS, nous ne nous attendrions à rien de plus qu’une amélioration de 10%.