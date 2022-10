À faire et à ne pas faire pour nettoyer vos AirPods Pro sales et votre étui de chargement

Avec une conception intra-auriculaire, les AirPods Pro (gen 1 et 2) peuvent se salir plus rapidement que les AirPods. Mais les nettoyer est assez facile lorsque vous savez ce qu’il faut éviter et quels matériaux/outils sont les meilleurs. Lisez la suite pour savoir comment nettoyer les AirPods Pro et le boîtier de charge avec les étapes à suivre et à ne pas faire.

Les étapes ci-dessous fonctionnent pour les AirPods ainsi que pour les AirPods Pro, mais nous aborderons certaines spécificités propres à ces derniers avec leurs embouts amovibles et leur conception intra-auriculaire.

Comment nettoyer vos AirPods Pro sales et votre étui de chargement

Nettoyage des AirPods Pro À NE PAS FAIRE

N’exécutez pas les AirPods Pro ou le boîtier de charge sous l’eau

N’utilisez pas d’outils, de matériaux ou de nettoyants tranchants ou abrasifs

Ne mettez pas d’eau ou d’objets dans le boîtier de charge ou les contacts de charge

Les meilleurs matériaux et outils pour nettoyer les AirPods Pro ?

Nettoyer les écouteurs AirPods Pro

Essuyez vos AirPods Pro avec un chiffon en microfibre propre Humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’eau douce si nécessaire Apple dit qu’il est acceptable d’utiliser une lingette désinfectante Clorox ou de l’alcool isopropylique/éthylique à 70 % similaire sur les AirPods/AirPods Pro Assurez-vous de les laisser complètement sécher avant de les remettre dans l’étui de chargement ou dans vos oreilles Retirez une partie de l’excès de coton d’une extrémité pour un coton-tige plus précis. Utilisez délicatement un cure-dents pour casser et enlever les endroits difficiles d’accès – assurez-vous de ne pas percer les grilles, les micros ou d’autres composants importants. Blue Tack est un autre excellent moyen d’éliminer la saleté et la crasse des grilles noires des haut-parleurs.

Nettoyer les embouts auriculaires AirPods Pro

Utilisez un chiffon en microfibre sec et propre ou un coton-tige pour nettoyer l’extérieur Pour les nettoyer en profondeur, tirez fermement sur les embouts en silicone pour les retirer Rincez-les à l’eau douce (Apple dit de sauter le savon et les autres nettoyants) Séchez-les avec votre chiffon propre Blue Tack peut être utilisé pour nettoyer les grilles des haut-parleurs lorsque vous avez retiré les embouts auriculaires Remettez-les en place jusqu’à ce que vous entendiez un clic (assurez-vous que la forme ovale est alignée)

Boîtier de charge AirPods Pro

Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer votre étui de chargement AirPods Pro Si nécessaire, humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’alcool isopropylique ou utilisez une lingette Clorox Assurez-vous de garder les liquides et autres objets hors du port de charge/des contacts Blue Tack est à nouveau un excellent moyen d’éliminer la saleté et la crasse de l’extérieur et de l’intérieur de l’étui de chargement

Des débris dans votre étui de recharge ?

Si vous vous retrouvez avec des débris ou une accumulation vers les contacts de charge de votre boîtier de charge :

Vous pouvez essayer un souffleur d’air manuel avant d’essayer l’air en conserve.

Il est idéal de ne rien coller vers les contacts de charge pour éviter tout dommage, mais vous pouvez essayer avec précaution un cure-dent ou un coton-tige si vous le souhaitez.

Rendez-vous dans votre Apple Store ou AASP local si vous avez besoin de plus d’aide

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de nettoyer les AirPods Pro ! Consultez le document d’assistance complet d’Apple ici.

