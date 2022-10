Kratos franchit la barrière de l’or : le développement de God of War Ragnarok se termine

God of War: Ragnarok mettra des bases solides sur le marché le 9 novembre. Santa Monica Studio a confirmé avoir déjà atteint la phase Gold, c’est-à-dire que son développement est terminé. Au cours de ce mois qui reste jusqu’à son lancement, ils travailleront à polir les aspérités qui ont été laissées en cours de route, à la fois dans sa version pour PS5 et PS4.

« Nous sommes ravis d’annoncer que God of War : Ragnarok est désormais Gold ! », commence le studio dans un court tweet. « Au nom de tout Santa Monica et de ses partenaires, merci aux fans pour votre support tout au long du développement. Nous sommes si près de le lancer et nous avons hâte que vous y jouiez le 9 novembre. »

Dans l’image partagée, nous pouvons voir comment l’équipe attribue 8 studios collaborateurs : Creative Arts, Valkyrie Entertainment, Bluepoint Games, Redhot, SuperAlloy, Jetpack Interactive, Supergenius et Original Force. Pour le moment, il n’a pas transpiré ce à quoi chacun a été confronté, mais il est clair que le développement s’est diversifié pour se concrétiser, ce qui est de plus en plus courant dans l’industrie AAA.

Combien de temps durera God of War Ragnarok ?

Vous devez vous préparer environ 20 heures si vous voulez vivre pleinement la dernière aventure de Kratos. Tout ne sera pas jouable : les sources d’Insider Gaming suggèrent qu’au moins 3h30 seront des séquences vidéo. Il n’est pas précisé quelle sera la durée complète si l’on compte toutes les activités secondaires, qui promettent d’être plus étendues que la tranche 2018.

Et qu’en est-il de votre espace disque dur ? Le préchargement du jeu sur PlayStation 4 indique que les utilisateurs doivent réserver au moins 90,6 Go d’espace libre, sans compter un hypothétique patch de sortie. Avec les techniques de compression offertes par l’architecture PS5, on s’attend à ce que sa taille dans la version de génération actuelle soit un peu plus petite.

Source: Santa Monica