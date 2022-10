Samsung partage des plans V-NAND et GDDR7 à 1 000 couches lors de la conférence technologique annuelle

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Lors de sa conférence annuelle Tech Day à San Jose, Samsung a dévoilé sa DRAM de classe 10 nm (1b) de cinquième génération ainsi que la technologie Vertical NAND (V-NAND) de huitième et neuvième génération. La nouvelle DRAM 1b devrait entrer en production de masse en 2023, mais Samsung travaille déjà d’arrache-pied pour surmonter les défis de la mise à l’échelle au-delà de 10 nm.

Il pense que des solutions perturbatrices en matière de motifs, d’architecture et de matériaux contribueront à réduire encore plus le processus, un exemple de technologie tournée vers l’avenir étant le matériau High-K déjà en développement.

Samsung itère sa technologie V-NAND depuis une décennie et a progressé sur plusieurs générations. Le jus en vaut sans aucun doute la peine, car Samsung a réalisé 10 fois le nombre de couches et 15 fois la croissance des bits sur huit générations.

La V-NAND TLC de 1 To de la société sera disponible pour les clients d’ici la fin de l’année et des travaux sont déjà en cours sur la V-NAND de neuvième génération dont la production de masse est prévue pour 2024. D’ici 2030, Samsung prévoit de pouvoir empiler plus de 1 000 couches dans sa V-NAND.

Le Samsung Tech Day a lieu chaque année depuis 2017. La conférence de cette année a marqué le retour de la participation en personne après la pandémie. Selon Samsung, plus de 800 clients et partenaires constructeurs ont assisté à l’événement d’une journée à l’hôtel Hilton San Jose.

Le fabricant de hardware accélère également sa transition vers le flash à cellule à quatre niveaux (QLC) tout en améliorant simultanément l’efficacité énergétique. Samsung a déclaré que cette avancée aidera spécifiquement ceux qui travaillent avec l’intelligence artificielle et les applications de mégadonnées.

Samsung a également brièvement évoqué sa DRAM GDDR7. À 36 Gbps, le débit de données est le double de celui de GDDR6 et pourrait aider à fournir beaucoup plus de bande passante aux GPU puissants qui devraient sortir des chaînes de montage dans un avenir pas trop lointain.

Jung-bae Lee, qui dirige l’activité mémoire de Samsung, a déclaré que la société avait produit mille milliards de gigaoctets de mémoire au cours des 40 dernières années. Fait remarquable, environ la moitié de cette capacité a été fabriquée au cours des trois dernières années seulement, ce qui met en évidence la demande sans précédent alors que notre évolution numérique se poursuit.